Суд в Саудовской Аравии вынес приговор убийцам журналиста Хашукджи

Эр-Рияд, 7 сентября. Суд в Саудовской Аравии поставил точку в деле об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи. Приговор был вынесен восьмерым лицам, причастным к расправе.

Согласно судебному решению, пятерым предстоит отбывать 20-летний тюремный срок. Шестому дали десять лет, остальные двое приговорены к лишению свободы на семь лет.

Никаких апелляций и жалоб уже не последует. Суд постановил, что приговор должен быть незамедлительно исполнен, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на генпрокуратуру королевства.

Напомним, что жестокое убийство произошло на территории Турции. По данным турецкой полиции, расправились с журналистом прямо в консульстве саудитов. Перед смертью он подвергался пыткам.