Туристка из Великобритании погибла в двойном ДТП в Турции

Аланья, 7 сентября. Туристка из Великобритании погибла в смертельном дорожно-транспортном происшествии на курорте в Турции.

Инцидент произошел накануне вечером, 6 сентября, в городе Аланья. Девушка переходила дорогу, а в это время навстречу ей ехал автомобиль. Водитель не успел затормозить и сбил пешехода на большой скорости. От удара девушку отбросило на проезжую часть, где ехала другая машина. Шофер также не успел вовремя остановиться и проехал по телу. После чего водитель потерял управление и врезался в дерево. Столкновение произошло с такой силой, что транспорт перевернуло и вынесло на встречную полосу.

Прибывшие на место медики лишь констатировали смерть прилетевшей на отдых в Турцию девушки. Как сообщает Iha, тело погибшей доставили в морг для последующего проведения судмедэкспертизы. Отмечается, что водителей доставили в полицейский участок для дачи показаний. Правоохранители разбираются в деталях смертельного происшествия.

Отметим, что в этот же день, 6 сентября, в турецком городе-курорте Кушадасы в ДТП попали две россиянки. Они ехали в туристическом автобусе, в который врезалось такси. От столкновения машину с гражданками РФ выбросило с проезжей части. В результате пострадавших девушек доставили в ближайшую больницу.