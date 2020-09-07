Экс-президент «Спартака» объяснил, зачем Федун передал клуб своей жене

Санкт-Петербург, 7 сентября. Основной акционер и бывший председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун передал клуб своей супруге Зареме Салиховой, чтобы она удерживала его от непродуманных трансферов футболистов. Об этом заявил экс-президент ФК «Спартак» и «Химки» Андрей Червиченко, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Если ее влияние ограничится финансами и общими вопросами, то вполне возможно, это будет хорошо. Потому что Федун столько раз обжигался на непродуманных трансферах, столько раз ему продавали того, что не стоило даже половины! Посмотрите, например, на трансфер [Гуса] Тиля, за которого было отдано 20 миллионов или около того, а реально он сыграл всего три-четыре раза. Если в этом плане она будет оказывать ему помощь, то будет хорошо, потому что не много существует людей, которые могут в открытую говорить Федуну о его промахах или о том, что он где-то не прав. И если Зарема будет поправлять его и не давать делать эмоциональные вещи, будет отлично. Мы видим, что у «Спартака» есть успехи в трансфертной политике, но есть и провалы, и если это подравняется, «Спартак» вернется на лидирующие позиции», — объяснил Червиченко в эфире медиацентра «Патриот» на тему «Зачем государство оплачивает профессиональный спорт?».

В то же время, бывший президент ФК «Спартак» и ФК «Химки» скептически относится к тому, что руководство футбольным клубом передано женщине.

«Для меня женщина в футболе, как негр в Антарктиде: приспособиться может, но вряд ли его там ждет успех», — отметил Червиченко.

Ранее Салихова заявила, что трансфер шведского форварда Джордана Ларссона в московский «Спартак» состоялся именно из-за нее. Супруга Федуна подчеркнула, что скандинавский рынок всегда был неинтересен скаутам команды, а игроки из Швеции отлично адаптируются к российскому футболу.