Samsung разрабатывает абсолютно прозрачный смартфон

Вашингтон, 7 сентября. Южнокорейская компания Samsung разрабатывает смартфон «будущего». Инженеры готовят полностью прозрачный гаджет.

Описание нового смартфона опубликовано на сайте Управления США по патентам и торговым маркам (USPTO). Рендеры необычного устройства уже появились в Сети.

«Мне взрывает мозг то, как этот телефон будет работать», — написал дизайнер Джузеппе Спинелли.

Дисплей разработают на основе органических светодиодов. Благодаря тому, что будущее устройство будет полностью прозрачным, пользователи даже смогут увидеть свои пальцы на обратной стороне аппарата.

Эксперты полагают, что внутренние элементы тоже частично сделают прозрачными. Прогнозов о том, когда компания представит прототип устройства, пока нет.

Ранее сообщалось, что в России появился спрос на дорогие флагманские телефоны, среди которых модели Samsung.