Эксперт рассказал о новом простом способе списать банковский долг

Москва, 7 сентября. Граждане России, задолжавшие банкам, с сентября могут стать банкротами по упрощенной схеме. О том, кто и каким образом может воспользоваться этим правом, рассказал эксперт в области банкротства Дмитрий Кваша, пишет «ПолитРоссия».

Согласно вступившему в силу закону, банкротами без судебного разбирательства теперь могут стать граждане, задолжавшие от 50 тысяч до 500 тысяч рублей. При условии, что сотрудники ФССП ранее не нашли у должников никакого имущества и вернули исполнительный лист взыскателю.

Российские банки негативно восприняли законодательное нововведение. Финансовые структуры, которые предоставляют займы физлицам, стараются препятствовать тому, чтобы должник получил статус банкрота, отметил эксперт.

«Для банков любые случаи перевода должников в банкроты являются критичными. Они и сейчас начинают возникать, когда наши клиенты хотят обанкротить долги. Они всячески стараются отговаривать граждан от такой процедуры. Ведь если раньше они сохраняли шансы на возврат денег путем шантажа и угроз со стороны коллекторов, то банкрот официально им ничего уже не должен, и к нему нельзя применить никакие санкции», — прокомментировал Кваша.

Эксперт считает, что банки напрасно чересчур беспокоятся и негодуют в связи с законом. Упрощение процедуры получения статуса банкрота не означает, что гражданину будут легко и быстро списывать долги. Разница лишь в том, что теперь возможному банкроту не нужно оплачивать сопутствующие услуги для получения желаемого статуса. Человек теперь подает заявление в МФЦ с указанием, кому и сколько должен. Ему остается только ждать, пока сотрудники МФЦ проведут проверку.

«Если не найдут несоответствий, разместят информацию о вас в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Но даже после этого процедура оформления банкротства продлится около полугода», — обратил внимание эксперт.

Он акцентировал на том, что должнику все равно не избежать ни судебного разбирательства с последующей работой приставов, ни дальнейших проверок. Без этого должник никак не сможет получить статус банкрота. В отношении него должно быть закрыто производство, что подтвердит отсутствие имущества у гражданина.

Начало процедуры внесудебного банкротства приводит к прекращению начисления пеней, штрафов и неустоек. Если за регламентированный срок в полгода у должника что-то появится в собственности, он должен сразу же сообщить об этом сотрудникам МФЦ.