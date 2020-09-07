Росздравнадзор обнаружил скрывающие смертность от коронавируса больницы

Москва, 7 сентября. Специалисты Росздравнадзора выявили неточности в статистике по смертности от коронавирусной инфекции в некоторых больницах. Об этом сообщила глава ведомства Алла Самойлова.

«Были стационары, где практически 100% летальных исходов шифровались как смерти от коронавируса, а были те, в которых практически ноль преподносился как смертность от коронавирусной инфекции, а летальные исходы переносились на другие заболевания», — рассказала Самойлова.

Она также добавила, что необходимо провести анализ данной ситуации и сделать из этого «выводы на будущее».

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных во всем мире достигает более 27,1 миллиона человек. Заболевание унесло жизни 883 тысячи человек. В России зарегистрировано более миллиона случаев, 17,9 тысячи человек скончались. Более 843 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

11 августа в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса, разработанная специалистами центра имени Гамалеи. Вакцина поступит в гражданский оборот в ближайшее время.