Клинцевич объяснил, почему необходимы уроки ОБЖ в российских школах

Уроки ОБЖ формируют необходимые умения и взращивают патриотизм, считает сенатор Франц Клинцевич. Таким образом собеседник Федерального агентства новостей отреагировал на предложение первого заместителя председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олега Смолина сократить количество часов этого предмета.

«Первое — я бы сократил объем ОБЖ, учитывая перегруженность школьников. Второе — я бы придал ему сугубо практическую направленность», — сообщил Смолин и добавил, что не стал бы избавляться от всего курса, но сделал бы его «более прикладным».

Комментируя предложение первого зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, Клинцевич в интервью корреспонденту ФАН сообщил, что «находится в шоке от предложенной инициативы».

«Сокращение или даже отказ от ОБЖ — лучший подарок тем силам, которые сегодня навязчиво формируют у нас либеральные ценности, пытаясь убрать с повестки дня важные для русских вещи. Никто на прогрессивном Западе никогда не потерпит Россию как сильную, единую и независимую страну. Они будут создаваться блоки, вводить санкции, проводить мероприятия по формированию иного менталитета в РФ. Нас будут пытаться развалить и, как только они увидят, что мы разрозненны, как только они увидят, что мы идеологически разнородны и не готовы, наступит военная составляющая. Это будет вторжение, 100%», — утверждает сенатор.

А урок «Основы безопасности жизнедеятельности» продолжает оставаться актуальным хотя бы потому, что может воспитывать культуру безопасности, прививать быстрое и верное мышление в опасных, в том числе чрезвычайных, ситуациях природного, техногенного и биолого-социального характера. Школьники учатся оказывать первую помощь, получают начальные знания об обороне государства и т.д.

«Сегодня, как только Запад дезорганизует и разорвет Белоруссию, он займется Россией. И один из элементов — это вот то, что предложил Смолин. Я удивлен, что это сделал Олег, и я не понимаю — зачем? Есть не только основы, связанные с подготовкой к службе в армии и пониманием этой необходимости, есть еще и важный элемент патриотического воспитания наших молодых людей. Все это проходит на историческом опыте, на примере из прошлого. Конечно, может показаться, что то, что преподается, — это вчерашний день, но противогаз ГП-5, который в огромных количествах хранится на складах и морально устарел, все равно обеспечивает ту необходимую безопасность, если вдруг возникнет такая ситуация. А исключать ее нельзя. Так что ОБЖ нужно сохранить», — заключил Франц Клинцевич.

Напомним, ряд экспертов ранее назвал ОБЖ самым бесполезным и устаревшим уроком в школе. По их мнению, предмет можно преподавать факультативно и в новых форматах: например, приглашать специалистов из экстренных служб, чтобы они поделились опытом. Профессор ВШЭ Ирина Абанкина заметила, что дети не должны сидеть за партой на уроке ОБЖ: обучение должно быть практико-ориентированным.