Дмитрий Морозов: Осенью в ГД обсудим инициативы из «долгового портфеля»

В скором времени начнется осенняя сессия, и некоторые законодательные проекты будут рассмотрены в первую очередь. Все осенние сессии изначально всегда посвящены бюджету — корректировке бюджета прошедшего года и корректировке бюджета на текущий год.

Мы понимаем, что посткоронавирусная ситуация требует особой ответственности в принятии мер для разработки объектов капитального строительства, ремонта, закупки оборудования. За это полугодие здравоохранение получило очень много оборудования, были существенные вливания в капитальное строительство. Должно произойти переосмысление опыта — и в ближайшее время мы проведем комитет по предварительному обсуждению бюджета, так называемые нулевые чтения, в ходе которых обсудим все самые болезненные вопросы.

У нас множество законопроектов находятся в так называемом «долговом портфеле». Это, в частности, законопроект о расширении первой медицинской помощи, которую мы предлагаем разделить на базовую и расширенную — с использованием медицинских изделий и препаратов.

Вместе с этим проектом мы рассмотрим также инициативу о дистанционном медосмотре водителей. Кроме того, поговорим о законопроекте, который касается упрощения процедуры информированного добровольного согласия пациента. В ряде случаев человек не может его дать, и из-за этого при оказании экстренной помощи тратятся драгоценные минуты.

Мы намерены внести закон, касающийся роли профессиональных медицинских ассоциаций в экспертизах — не только в судебно-медицинских, но и вообще во врачебных — для того, чтобы врачи получили подтвержденные законом права участия в них. У нас должно быть нормальное и взвешенное отношение к врачебным неудачам.

Очень надеюсь, что в эту сессию мы примем закон о профилактике йододефицита. Проведем, надеюсь, и закон о биологической безопасности России, который прошел первое чтение.

Развитие здравоохранения в стране теперь можно разделить на этапы: охрана здоровья граждан до эпидемии новой коронавирусной инфекции, в разгар эпидемического процесса — и в посткоронавирусный период.

Потому что реальная жизнь показала, что по сравнению с декабрем прошлого года наша система претерпела изменения, которые должны отразиться на нашей законодательной работе.