Лавров заявил об отсутствии фактов в обвинениях в адрес России по Ливии

Дамаск, 7 сентября. Распространяемая в СМИ информация о том, что Москва якобы использует Сирию для переброски вооружения в Ливию, не соответствует действительности. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Что касается Ливии, еще раз хочу сказать, о чем говорил неоднократно: и по Ливии, и по другим странам — от Африки до Европы и до США — постоянно выдвигаются какие-то обвинения в адрес РФ. Никогда каких-либо фактов нам предъявлено не было», — подчеркнул министр.

Стоит отметить, что в 2011 году США и их союзники по НАТО осуществили вторжение в Ливию под предлогом «защиты мирного населения». Интервенция США и НАТО в Ливию завершилась свержением законных властей и убийством ливийского лидера Муаммара Каддафи.