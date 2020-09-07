Hyundai и Kia отзовут почти 600 тысяч автомобилей из-за риска возгорания

Вашингтон, 7 сентября. Две крупнейшие южнокорейские автомобилестроительные компании Hyundai и Kia объявили об отзыве почти 600 тысяч автомобилей в США из-за риска возгорания.

Неисправность обнаружили в моделях Kia Optima и Hyundai Santa Fe, а также в Kia Sorento. Все они сошли с конвейера в период с 2013 по 2015 год.

Эксперты установили, что в этих машинах существует риск утечки тормозной жидкости в гидравлическом блоке управления антиблокировочной тормозной системы. Это может привести к короткому замыканию и возгоранию.

Впервые об этой проблеме стал известно в 2018 году. Представители компании Hyundai предупредили, что двигатель может загореться, даже если автомобиль не будет включен. В итоге, отозвана будет 591 тысяча авто.

Ранее был составлен топ-10 самых ожидаемых новинок автопрома в нынешнем году. Лидирующие позиции рейтинга делят две модели производителя из Южной Кореи: кроссовер Hyundai Palisade и изящный Hyundai Elantra. В Японии тем временем протестировали машину SD-03, способную летать.