Хоккейный клуб «Адмирал» возобновит участие в КХЛ в сезоне 2021–2022

Санкт-Петербург, 7 сентября. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов заявил в эфире медиацентра «Патриот» на тему «Зачем государство оплачивает профессиональный спорт?», что хоккейный клуб «Адмирал» получит государственную финансовую поддержку и возобновит участие в КХЛ в сезоне 2021–2022 гг.

Это решение принял губернатор Приморья Олег Кожемяко после совместного обсуждения проблемы финансирования хоккейного клуба с депутатами Госдумы.

«Мы понимаем, что у губернатора могут быть приоритеты, которые он должен выполнять в первую очередь. И здесь Олег Кожемяко принял решение в связи с непростой ситуацией — с пандемией в регионе. Но радует, что после нашего разговора мы нашли решение, которое позволит в следующем году вернуться хоккейному клубу «Адмирал» в КХЛ. Мы не имеем права дискриминировать жителей нашего Дальнего Востока в связи с тем, что нет средств и денег», — отметил Фетисов.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи не является сторонником постоянной поддержки профессиональных спортивных команд с помощью госфинансирования. Государственные деньги, по его мнению, должны помогать до тех пор, пока к ним не проявит интерес частный бизнес.

«Я считаю, госбюджет не должен полностью спонсировать профессиональные команды. Государственное финансирование может быть команды до тех пор, пока местный бизнес не поймет, что он может стать спонсором или главным акционером команды», — пояснил Вячеслав Фетисов.

Напомним, 1 апреля 2020 года Олег Кожемяко ранее заявил о прекращении финансирования хоккейного клуба «Адмирал» и других профессиональных спортивных клубов Приморья в связи с пандемией.