Чайный эксперт Анна Бречалова рассказала, как выбрать правильный напиток

Москва, 7 сентября. В мире существует как минимум 100 видов чая и не меньше 12 критериев его выбора. Об этом рассказала чайный исследователь Анна Бречалова в интервью изданию «Слово и дело».

По ее словам, чай проходит сложный путь, прежде чем попасть на прилавки магазинов. При выборе следует обращать внимание на цвет листьев, запах, на форму и место рождения.

Начинать утро эксперт советует с черного плантационного чая, который собирают в Индии, Китае или Цейлоне.

«Черные чаи Менока, Аджарский, Ассам отличаются по вкусу, аромату воздействию на организм. Чаи мягкие, бодрящие, ароматные, тонизирующие для деликатного пробуждения», – рассказывает Бречалова.

Днем лучше пить зеленый чай, поскольку он при заваривании быстрее отдает кофеин и делает человека бодрым и энергичным. Во время второго завтрака или в качестве чая «файф-о-клок» можно пить черный чай с травами, ягодами или кусочками фруктов.Также спикер отметила, что хранить чай лучше всего в закрытой металлической посуде, куда не проникают запахи, влага, пыль, свет и бактерии.

Что касается чайных пакетиков, эксперт объяснила, что в них попадают старые листья и ветки, и даже местные жители такой чай не пьют.