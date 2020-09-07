В новых функциях Windows появится упрощенный голосовой набор

Москва, 7 сентября. Компания Microsoft рассказала о новых функциях Windows, которые появятся после обновления операционной системы. Однако новые возможности будут доступны для тех пользователей, которые установили бета-версию Windows 10 Insider Preview Build 20206.

По словам представителя компании Брэндона Леблана, в рамках обновления в системе появится функция упрощенного голосового набора, которая включает в себя современный дизайн и автоматическую пунктуацию.

Пользователь сможет вызвать виртуального ассистента для диктовки нажатием комбинации клавиш Win+H, затем система сама расставит знаки препинания. Функция будет доступна на английском, испанском, китайском, французском и других языках. При желании ее можно отключить в настройках.

Также обновление коснется и виртуальных клавиатур для сенсорных экранов. На них появится иконка с изображением микрофона.

«Наша цель – сделать Windows еще лучше, помогая нашим пользователям общаться с помощью текста и голоса», – заявил Леблан.

С помощью команд «Копировать» и «Вставить» пользователи смогут переносить эмодзи из буфера обмена в поле ввода текста. А встроенный поиск позволит быстро выбирать анимированные изображения и необходимые символы. Кроме того, станет доступен упрощенный доступ к GIF-изображениям. Их поиск будет осуществляться через сервис Tenor и требовать подключения к интернету. Подборка GIF-файлов будет постоянно обновляться в зависимости от текущих тенденций.

Компания заявляет, что новые функции призваны сделать работу более комфортной и приятной.

