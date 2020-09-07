Кошкин рассказал о переломном этапе в отношениях России и Сирии

Визит главы МИД России Сергея Лаврова в Сирию свидетельствует, что вопросы экономического восстановления республики и политического урегулирования в регионе выходят на первый план. Об этом заявил военный политолог Андрей Кошкин в комментарии Федеральному агентству новостей.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в Дамаске встречу с президентом САР Башаром Асадом. Это первый визит главы МИД РФ в Сирийскую Арабскую Республику с 2012 года, как уточняют СМИ. Кроме того, накануне в Дамаск прибыла делегация Правительства России во главе с вице-премьером Юрием Борисовым, а на распространенных СМИ фотографиях можно заметить спецпредставителя президента РФ по странам Африки и Ближнему Востоку Михаила Богданова.

Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин считает, что такой состав российской делегации свидетельствует о выходе сотрудничества двух стран на новый уровень.

«Скорее всего, военная составляющая, которая была приоритетом, чтобы Башар Асад смог одержать победу над террористической организацией «Исламское государство»1 (запрещена в РФ. — Прим. ФАН), — эта важная фаза уже идет к завершению. На сегодняшний день стоят задачи по мирному строительству, возрождению экономики, социальной структуры, выстраиванию отношений на Ближнем Востоке. Эта делегация как раз и ознаменует такой переломный, наверное, этап и в отношениях России с Сирией, да и в целом в ситуации, которая сложилась на Ближнем Востоке благодаря сохранению целостности и суверенитета САР», — сказал Андрей Кошкин в комментарии ФАН.

Президент Сирии во время встречи с российской делегацией подтвердил намерение Дамаска продолжить сотрудничество с Москвой. Перспективным с этой точки зрения является вопрос выстраивания экономических связей двух стран, считает Андрей Кошкин.

«На сегодняшний день мы видим перспективы в выстраивании экономических связей. Конечно же, необходимо активизировать действия структур, связанных с подготовкой и принятием Конституции. Следует более конструктивно подойти к обсуждению результатов работы Конституционного комитета. И все равно беспокоит Идлибская зона деэскалации», — объяснил Андрей Кошкин.

Кроме того, добавил эксперт, события в Сирии нужно рассматривать в контексте происходящего на всем Ближнем Востоке.

«Мы видим переплетение интересов Ирана на территории Сирии и постоянное желание Израиля нанести упреждающие удары по «террористическим группировкам», которые угрожают его безопасности. И это происходит внезапно по территории Сирии. Мы видим желание Турции закрепиться на востоке Сирии и в Идлибской зоне. То есть проблем так много, что это вызвало необходимость присутствия главы МИД России Сергея Лаврова. И я так понял, что работа будет идти весьма активно», — резюмировал Андрей Кошкин.

1 Организация запрещена на территории РФ.