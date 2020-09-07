Гражданская война в США приведет к власти военных под началом экс-главы ЦРУ

Чем ближе становится 3 ноября, дата президентских выборов-2020 в США, и чем меньше отрыв Джозефа Байдена от Дональда Трампа, тем активнее в медиа-пространстве: и американском, и мировом, — форсится тема новой гражданской войны в Соединенных Штатах. Уже не «холодной», а вполне «горячей».

И, надо сказать, американские политики, да и американское общество в целом дают все больше поводов для обсуждения подобной темы. То Хиллари Клинтон призовет Байдена «в любом случае» не признавать победы Трампа до окончания официальной процедуры подсчета голосов. То сам Большой Дональд заявит о необходимости «закрыть» страницу истории с «вконец прогнившим правящим классом» финансистов-глобалистов. То, в конце концов, перепуганный BLM-активистами несовершеннолетний трампист из штурмовой винтовки ненароком пристрелит парочку своих преследователей-антифа — так сказать, личным примером подтвердив старую нетолерантно-расистскую шутку о том, что черные бегают намного быстрее белых, зато белые лучше стреляют…

«Когда у вас есть страна с 53 миллионами безработных и правительство перестает давать им бесплатные деньги, и когда в стране на руках — 395 миллионов пистолетов и винтовок, нетрудно представить, что произойдет, если выборы президента окажутся под сомнением», — заявляет, в частности, известный финансист Роберт Мориарти.

А бывший деловой партнер Трампа, губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, высказывается в следующем духе:

«Ему (Трампу. — Прим. ФАН) лучше привезти с собой армию, если он собирается гулять по улицам Нью-​Йорка. Жители Нью-​Йорка не хотят иметь с ним ничего общего».

Те обитатели «Большого Яблока», кто считает иначе, сейчас просто бегут из недавней «столицы мира», охваченной хаосом и развалом. Известный факт: сам Трамп эвакуировался из родного для себя, но теперь политически враждебного «синего» Нью-Йорка в «красную» Флориду, и не только из-за налогов.

В общем, Соединенные Штаты раскалываются на глазах, взаимное ожесточение сторон растет, а потому аналогии с гражданской войной 1861–1865 годов становятся все гуще. И это заставляет всех намного пристальнее вглядываться в события 160-летней давности, прикидывая, как известный по истории сценарий середины XIX века может реализоваться в условиях начала века XXI.

Север против Юга

Тогда все тоже началось с непризнания победы Авраама Линкольна на президентских выборах 1860 года и связанных с этим непризнанием заявлений ряда рабовладельческих штатов о выходе из состава США.

Следом за Южной Каролиной об этом объявили Джорджия, Флорида, Алабама, Миссисипи, Луизиана и Техас, официальные представители которых 11 марта 1861 года приняли конституцию Конфедеративных Штатов Америки (КША). Впоследствии к ним присоединились Виргиния, Арканзас, Северная Каролина и Теннесси. Штаты Миссури и Кентукки, также заявившие о присоединении к КША, сразу же после этого были оккупированы федеральными войсками и значились в составе Конфедерации только номинально.

Поскольку КША официально не были признаны ни одним государством мира, их война против США считается гражданской, то есть происходившей внутри Соединенных Штатов Америки. Причем линия раздела в 1861–1865 годах выглядела так, что она послужила расхожему обозначению враждующих сторон как «Севера» и «Юга».

Эта линия возникла не на пустом месте: севернее товарное производство хлопка было менее эффективным, а вместе с ним не было экономической необходимости и заинтересованности в рабовладении.

К 1860 году штаты Конфедерации были аграрными рабовладельческими территориями, ориентированными на поставки хлопка в Европу, прежде всего в Англию, и на этой финансово-экономической основе после войны 1815 года несколько десятилетий держали политическую власть в Вашингтоне. С избранием Линкольна они эту власть утратили, поскольку «честный Эйб» представлял северные штаты, ориентированные не на экспорт сырья, а на развитие промышленности и внутреннего рынка страны.

Если сопоставить эту линию раздела с картой голосования штатов на президентских выборах в США 2016 года, то можно обнаружить немало интересного. Например, все бывшие штаты Конфедерации, кроме Виргинии, четыре года назад проголосовали за республиканца Трампа.

Это может показаться странным, поскольку президент-республиканец Линкольн, избранный в 1860 году, как раз и возглавлял войну против Конфедерации. Но за полтора с лишним века в Америке не просто много воды утекло, но кое-что вообще перевернулось. Причем не раз, хотя и далеко не все.

Кстати, из президентов-демократов за последние полвека двое были выходцами из штатов, входивших в КША: Джимми Картер из Джорджии и Билл Клинтон из Арканзаса. Кроме того, выходцем из Теннесси был Эл Гор — соперник Джорджа Буша-младшего на президентских выборах 2000 года…

Можно видеть, что бывшее разделение США по линии Север/Юг сегодня сменилось более сложной конфигурацией, в которой существуют два мощных демократических анклава: «старые» штаты Северо-Востока с центром в Нью-Йорке и тихоокеанские штаты Запада с центром в Калифорнии. Плюс один потенциальный анклав в районе Великих Озер, который сейчас был активизирован событиями в Миннеаполисе. Все остальные штаты — «красные», республиканские. Напомним, что это ситуация 2016 года, однако за прошедшие четыре года она вряд ли изменилась фундаментальным образом.

«Синие» штаты сегодня — это места, где сосредоточены основные перевалочные центры товарных и финансовых потоков, идущих в Америку и из нее. При этом кандидат от Демократической партии Джо Байден — живое олицетворение финансового глобализма, 36 лет проведший в кресле сенатора от американского «офшорного» штата Делавэр, и еще восемь — в кресле вице-президента Соединенных Штатов «смотрящим» при Бараке Обаме.

Блокада, деньги, армия

Какие обстоятельства необходимо учитывать при любых прогнозах развития событий в США, включая сценарий гражданской войны?

Во-первых, вряд ли грядущая гражданская война пойдет в режиме сецессии «синих» штатов, территориально не представляющих собой единый анклав: вместо выхода из состава Штатов они будут претендовать на общефедеральную власть. Поскольку федеральный округ Колумбия тоже относится к «синим» анклавам, наверняка будет предпринята попытка блокады федеральных органов власти, включая изоляцию или ликвидацию 45-го президента США.

Во-вторых, чтобы вести войну, в том числе войну гражданскую, как известно, нужны три вещи: деньги, деньги и еще раз деньги. Взглянем, что сегодня в Америке с деньгами (в том числе — с уже вложенными в армию и другие силовые структуры).

Нетрудно видеть, что из 12 банков Федеральной резервной системы (ФРС) США шесть расположены в штатах, которые в 2016 году голосовали за Хиллари Клинтон: Бостон (Массачусетс) Нью-Йорк (Нью-Йорк), Ричмонд (Виргиния), Чикаго (Иллинойс), Миннеаполис (Миннесота) и Сан-Франциско (Калифорния). Еще шесть — в штатах, проголосовавших за Трампа: Филадельфия (Пенсильвания), Кливленд (Огайо), Атланта (Джорджия), Сент-Луис и Канзас-сити (Миссури), Даллас (Техас). К тому же сейчас Трамп установил контроль над Федрезервом в целом, и тот работает в его интересах, исправно и безлимитно финансируя как запредельный дефицит федерального бюджета США, так и накачку фондового рынка.

Но если итоги выборов будут оспорены «синими» штатами, то окажется, что важнейшие отделения ФРС, в том числе в Нью-Йорке (ведающее международными транзакциями доллара и хранящее большую часть реального золотого запаса США, поскольку знаменитый Форт-Нокс в настоящее время, скорее всего, является пустышкой), окажутся в этой битве банков на стороне демократов. И, естественно, прекратят подпитку федерального бюджета.

В-третьих, не исключено и установление блокады товарных потоков через порты Запада и Северо-Востока для «красных» штатов. Напомним, что США сейчас потребляют в два раза больше, чем производят, и эти поставки неминуемо рухнут в случае сомнений в платежеспособности доллара.

В подобных условиях, конечно, ведущую роль будут играть действия силовых структур, в первую очередь армии. Скорее всего, она не окажется абсолютно монолитной, но наиболее вероятным выглядит сценарий с объявлением в США чрезвычайной ситуации и переходом общефедеральной власти в руки военной хунты (то, что частично можно было наблюдать во время событий 11 сентября 2001 года) — эти моменты предусмотрены действующим законодательством Соединенных Штатов.

И здесь интересен вопрос, какая политическая фигура может быть вынесена при этом на вершину власти.

Если посмотреть на официальный порядок замещения должности президента США, то первые три позиции в нем занимают выборные лица: вице-президент республиканец Майк Пенс (кандидат на этот пост от демократов — Камала Харрис), спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси, а также временный президент Сената республиканец Чак Грассли. Все они в случае «подвисания» до января 2021 года итогов выборов 3 ноября 2020 года, при условии изоляции Трампа, также окажутся «подвешенными» в плане своей легитимности.

Поэтому «номером один» с бесспорными полномочиями окажется номинально пятое лицо в американской иерархии власти — нынешний госсекретарь и экс-глава ЦРУ Майк Помпео. Он тесно связан с католической церковью, с армией и военно-промышленным комплексом, а также с американскими спецслужбами. Так что ответ на вопрос, кому может быть выгоднее всего дестабилизация внутриполитической ситуации в США вплоть до новой гражданской войны, может выглядеть неожиданно и отчасти парадоксально.