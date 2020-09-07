Эксперт раскрыла секретную позу Кейт Миддлтон

Лондон, 7 сентября. Эксперт по этикету Мика Майер раскрыла прием Кейт Миддлтон, как избежать неловкости на публичных мероприятиях.

Как пишет The Sun, герцогиня Кембриджская Кэтрин часто подбирает к нарядам небольшую сумку. Она держит аксессуар двумя руками. По словам Майер, это обычная поза Кейт.

«Она держит клатч и разговаривает с другими. Когда вы идете, убедитесь, что ваши плечи отведены назад, а клатч находится перед вами», — пояснила специалист.

Секретная поза Cambridge carry идеально подходит для людей, которые не могут найти место своим рукам. Лучше всего придерживать аксессуар двумя руками.

Если держать сумку в одной руке, вторая будет выглядеть напряженной. Кисти рук можно расположить рядом, а пальцы направить вниз.

На некоторых приемах Кейт Миддлтон не использует никаких аксессуаров. Она старается сидеть ровно, держать спину прямо и кладет руки на колени.

Миддлтон приходится выбирать наряды в соответствии с нормами королевского протокола. Она отказалась от больших сумок, крупных украшений и открытых босоножек. Супруга герцога Уильяма иногда меняет некоторые аксессуары.

Ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон надела самое дешевое платье от бренда Zara. Поклонники заявили, что в России оно продавалось за тысячу рублей.