Писатель Артем Богач рассказал, почему во всем мире почитают русский Алтай

— Вернулись обратно. На одной из стоянок захотелось выпить чая: ребята остались в автомобиле. Зашел в кафе. На входе дверь мне открыл пожилой, лысоватый мужчина, сделал жест «добро пожаловать», развел руками. Я автоматически вошел и замер. Как будто пронзило током.



Мужчина точь-в-точь был похож на моего дядю, который умер несколько лет назад. Я обернулся, но его не было. По коже побежали мурашки. Решил выйти из кафе, вдруг он был снаружи? Но след простыл. Почудилось? Увиделось? Странно.



Вернулся в кафе и заказал чай. Когда пил, вспоминал дядю Колю, родного брата моей бабушки. Добрый был человек, тракторист. Каждый год, пока был мальчишкой, я ездил к нему в деревню. До сих пор помню вкус свежего молока и деревенского хлеба.



Мой отец начал работать комбайнером под его началом еще в школе. На первую зарплату он купил себе радио «Океан», на которое я частенько смотрю, и платье своей маме — моей бабушке. Когда дядя Коля умер, я не поехал к нему на похороны. Не помню, почему. Так же, как и не поехал потом на похороны к его сыну Андрею — моему брату, другу. У меня родился сын, и мне сказали, что нельзя быть на похоронах.



Когда я заходил в церковь и ставил свечи за упокой своих родных и близких, почему-то забывал про дядю Колю и его сына



«Просто совпадение. Человек похожий на дядю Колю. Мало, что ли, похожих людей», — размышлял я. Именно в этот момент приходит сообщение: «Дядя Коля появился в Telegram». Мурашки по коже. «Еще одно совпадение. Все-таки надо съездить к нему на могилу».

