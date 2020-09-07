Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
7 сентября
Писатель Артем Богач рассказал, почему во всем мире почитают русский Алтай
«И странно и чудно — везде по всему краю хвалят Русский Алтай. И горы-то прекрасны, и недра-то могучи, и реки-то быстры, и цветы-то невиданны… Откуда это общее почитание Алтая?!». Таким вопросом задавался известный философ, писатель и путешественник Николай Рерих. Писатель, коллекционер и инвестор Артем Богач рассказал Федеральному агентству новостей, почему во всем мире почитают русский Алтай.
— Алтай — незабываемое место. Что вас привело туда?
— Об Алтае слышал давно. В 2007 году в Красноярском крае занимался скупкой акций строительного предприятия. В моей команде работал парнишка из Алтайского края. Рассказывал о красоте природы, медведях и еще какие-то байки, которым я не придавал значения. На протяжении многих лет звал меня в гости. Но между Алтаем и Таиландом я всегда выбирал Таиланд. Путешествия обычно планирую за год. Это три-четыре поездки раз в квартал. Европа, Азия, экскурсионный и пляжный отдых, обычные маршруты.

В 2019 году мне исполнилось 40 лет. Я сильно заболел. Сначала не придавал значения, но, когда симптомы стали усиливаться, испугался, обратился к врачам. Диагностировали инфаркт. Не поверил. У меня? В 40 лет? Не может быть. Предложили госпитализацию. Отказался. Лечиться не стал, поехал в заграничный санаторий.

К середине лета состояние ухудшилось. Я начал разбухать в буквальном смысле этого слова. Отекало лицо, тело. Было сложно ходить. Решение пришло спонтанно. Случайный звонок. Спонтанное решение. Покупка дорогих авиабилетов за несколько дней до вылета.

И вот я на Алтае. В руке — огромный чемодан с одеждой, на мне — дорогие вещи. Впрочем, брюки порвались сразу на выходе из аэропорта — карман зацепился за ручку двери.

Роман (бывший сотрудник) приехал с опозданием. Удивленно посмотрел на чемодан и помог его закинуть в высокий багажник своего внедорожника. По дороге заехали за нашим спутником — мастером спорта по борьбе. Втроем веселее.
— Куда направились первым делом?
— Сразу же выдвинулись в сторону Горного Алтая. Остановились перекусить в Горно-Алтайске. Небольшой торговый центр с ресторанами на первом этаже. Там я встретил молодую женщину, которая пристально на меня смотрела. Ее внимание польстило.

Пообедав, решил положить деньги на карту. Пошел в банкомат. Когда оглянулся, увидел, что за мной стояла та самая женщина. Глаза были полны слез. «Денег хочет. Попрошайка», — подумал я. Забрал карту и манерно уступил место у банкомата. Вернулся в ресторан.

Остановились недалеко от памятника Пилигриму, размяться. Решил переодеться. Снял дорогие часы и положил в футляр от очков, туда же отправил золотые запонки. Спрятал футляр подальше в чемодан.

«Путешествие начинается», — подумал я, умываясь холодной воде реки Катунь.
— Что же было дальше?
— Поехали по Чуйскому тракту. Неописуемый восторг. Пейзажи настолько красивы, что для описания не хватит слов. Первое время даже пытался все заснять на телефон, но понял, что это бесполезно. За каждым поворотом — новый пейзаж. И он интереснее предыдущего. Или просто другой, завораживающий. И все же несколько раз останавливались для фотосессий.

Уже там чувствуется энергия гор и удивительной природы. Внутри просыпается радость, и от этого хочется громко кричать, чтобы голос дошел до самых гор. Удивительные ощущения.
— Складывается ощущение, что вы все путешествие провели в автомобиле.
— Отнюдь. Судьба была против этого. (Смеется) Видавший виды УАЗ, в который мы сели ранним утром следующего дня, утонул в раздувшейся реке. Мокрые и уставшие мы добрались до базы. Хозяин предусмотрительно приготовил для нас баню, чем мы и воспользовались. А после уснули крепким сном.

Поднялись до рассвета, чтобы взять другую машину и попасть на марсианское поле. Это красивое место в Чуйской степи, близ поселка Чаган-Узун в Кош-Агачском районе. Высокое содержание ртути в горной породе придает ей красноватый оттенок. Во время восхода солнца холмы переливаются голубым, зеленым, синим, оранжевым цветами. Фантастические, неземные ландшафты, напоминающие своим цветом Марс. Я вытягивал солнце из-за алтайских гор. Впрочем, ребята ко мне не присоединились. Но я не настаивал.
— Куда двинулись дальше?
— Вернулись обратно. На одной из стоянок захотелось выпить чая: ребята остались в автомобиле. Зашел в кафе. На входе дверь мне открыл пожилой, лысоватый мужчина, сделал жест «добро пожаловать», развел руками. Я автоматически вошел и замер. Как будто пронзило током.

Мужчина точь-в-точь был похож на моего дядю, который умер несколько лет назад. Я обернулся, но его не было. По коже побежали мурашки. Решил выйти из кафе, вдруг он был снаружи? Но след простыл. Почудилось? Увиделось? Странно.

Вернулся в кафе и заказал чай. Когда пил, вспоминал дядю Колю, родного брата моей бабушки. Добрый был человек, тракторист. Каждый год, пока был мальчишкой, я ездил к нему в деревню. До сих пор помню вкус свежего молока и деревенского хлеба.

Мой отец начал работать комбайнером под его началом еще в школе. На первую зарплату он купил себе радио «Океан», на которое я частенько смотрю, и платье своей маме — моей бабушке. Когда дядя Коля умер, я не поехал к нему на похороны. Не помню, почему. Так же, как и не поехал потом на похороны к его сыну Андрею — моему брату, другу. У меня родился сын, и мне сказали, что нельзя быть на похоронах.

Когда я заходил в церковь и ставил свечи за упокой своих родных и близких, почему-то забывал про дядю Колю и его сына

«Просто совпадение. Человек похожий на дядю Колю. Мало, что ли, похожих людей», — размышлял я. Именно в этот момент приходит сообщение: «Дядя Коля появился в Telegram». Мурашки по коже. «Еще одно совпадение. Все-таки надо съездить к нему на могилу».
— На этом ваше путешествие закончилось?
— О, нет. Следующей остановкой стало удивительно красивое и небольшое (около 30 метров в диаметре) гейзеровое озеро, питаемое ручьями. Находится вблизи поселка Акташ на Восточном Алтае. С прозрачной водой. Видно дно и бьющие в центре источники, формирующие необычные рисунки на воде. Чтобы до него добраться, нужно пройти по бревенчатым мосткам.

Восхитившись уникальным пейзажем, я решил записать видео. Именно в этот момент из глубины озера поднялся фонтан — исчезла вся красота. Я расстроился.

Перед тем как сесть в машину и доехать до конечной точки нашего путешествия — горы Чертов палец в горном поселке Ая, мне захотелось переодеться. Более того, я привык носить часы и без них чувствовал себя неуютно. К слову, это Cartier Santos — золото-сталь, лимитированная серия. Втайне я очень ими гордился. Но в чемодане футляра с ними не оказалось. В машине тоже. Позвонил на базу. И там нет. Сказать, что расстроился, — это ничего не сказать.
— Дорогое вышло путешествие.
— За несколько дней на Алтае со мной случилось еще много всего. Случайности или нет — не знаю. Но они повлияли на мою жизнь, поскольку продолжились по возвращении. Я поменял отношение к деньгам, предметам роскоши. Начал опять заниматься благотворительностью.

Поправил здоровье. Наполнился энергией. Сбросил лишний вес и перестал употреблять алкоголь. Каждый раз, вспоминая свое путешествие, я испытываю чувство радости и благодарности, ощущаю, что со мной произошла трансформация.
— Больше не возвращались на Алтай?
— Зимой я поехал туда еще раз. Посетил зимний Горно-Алтайск, Белокуриху. Доехал до Шерегеша. Вы еще сомневаетесь, куда поехать в ближайшее время и какое место поставить в ваш лист желаний? Езжайте на Алтай! По энергетике ни один заграничный курорт не дотянет до наших родных российских чудес природы.
Автор: Илья Головнев

Видео: SkyFilms / Аэросъемка / Фото и видео с воздуха