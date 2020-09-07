Валерию подозревают в финансовом обмане со свадьбой сына

Москва, 7 сентября. Пользователи Сети обвинили певицу Валерию в финансовом обмане, связанном со свадьбой ее 21-летнего сына Арсения Шульгина. Дело в том, что певица в своем аккаунте Instagram заявила о том, что молодой человек полностью взял финансовые расходы на себя.

Арсений Шульгин, сын Валерии и бизнесмена Александра Шульгина, в конце августа женился на блогере Лиане Волковой. На свадьбе было 150 гостей, в том числе российские звезды и деятели шоу-бизнеса. При этом Валерия заявила, что обошедшуюся в несколько миллионов рублей свадьбу полностью оплатил жених.

Такого же мнения придерживается и певец Николай Басков, в эфире НТВ назвавший младшего сына Валерии «молодым бизнесменом со своими компаниями». Басков намекнул, что наследник Валерии обладает большими бизнес-способностями, поэтому владеет большим состоянием в столь юном возрасте.

Однако пользователи Сети подвергли сомнению и богатство, и предпринимательские навыки молодого человека.

В комментариях к ролику канала НТВ со словами Баскова появилось множество комментариев и обвинений Валерии с Иосифом Пригожиным в обмане.

«И когда это младший сын Валерии успел хорошо заработать? Кальянный бизнес его прогорел. И свадьба, и квартира, и авто — это все Алка Перфилова со Шреком ее постарались», — уверен lenny lea. «Откуда у сопляка, сына Валерии, такие деньги? Какой он бизнесмен в свои 21?» — возмущается Mikevidzzz the first. «Валерия со своим мужем все время ныли, что денег им мало, из-за коронавируса концертов нет, и тут — свадьба сына на 10 миллионов», — иронизирует Еленс Ленс.

Ранее Валерию разгневало обилие слухов вокруг свадьбы ее сына из-за подозрений в беременности невесты. В резком посте в Instagram она посоветовала подписчикам не опошлять «чистое и радостное событие».