Лавров пообещал, что очаги террористов в Сирии будут полностью уничтожены

Дамаск, 7 сентября. Очаги террористов, которые по-прежнему сохраняются на территории Сирийской Арабской Республики, будут полностью уничтожены. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в столицу Сирии.

Министр отметил, что при поддержке Москвы Сирии удалось выстоять в борьбе с международным терроризмом и с теми силами, которые вынашивали проект разрушения сирийской государственности.

«Сохраняющиеся пока на сирийской территории очаги террористов ликвидируются и будут полностью уничтожены», — заверил Лавров.

Также глава МИД РФ заявил, что в разговоре с президентом САР Башаром Асадом констатировал стабилизацию ситуации «на земле» в Сирии.

Ранее сирийский лидер по итогам встречи с российской делегацией поблагодарил РФ за помощь Сирии. По словам Асада, Россия помогла САР в восстановлении безопасности и территориальной целостности, а также в преодолении последствий «экономического терроризма».