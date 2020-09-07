Экс-пиарщик Ходорковского подтвердил достоверность образа беглого олигарха в «Шугалее-2»

Бывший пиарщик беглого олигарха Михаила Ходорковского Владислав Рогимов считает, что олигарх очень убедительно выглядит в фильме «Шугалей-2», премьера которого состоялась 6 сентября на НТВ.

Картина вызвала большой интерес зрителей. Колумнист Федерального агентства новостей Вадим Манукян обсудил с Рогимовым фильм и роль Ходорковского в описываемых в картине событиях.

— Владислав, для вас стало неожиданным появление вашего бывшего патрона Михаила Ходорковского в качестве одного из героев фильма «Шугалей-2»?

— Здесь не может быть ничего неожиданного. В последнее время Ходорковский заметно увеличил ставки и практически в каждой международной игре, связанной с Россией, теперь появляется его след. Ходорковский раскачивает Россию и Белоруссию, пытается раздуть из любой истории негатив, направленный против действующих властей РФ. Разумеется, к истории с [социологом Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максимом] Шугалеем олигарх также вполне мог приложить руку.

— В целом, как вам кажется, может Ходорковский подкупать СМИ для продвижения своих идей как в России, так и за ее рубежами?

— Здесь даже гадать не нужно. Я в свое время [в 2013 году] организовывал его пресс-конференцию в Берлине. А пресс-конференция в Париже [в 2015 году], к которой я тоже имел отношение, как раз и была организована для так называемых «доверенных СМИ», которые должны были «рождать смыслы», выгодные Ходорковскому. Я завершил с ним сотрудничество после того, как он поставил передо мной задачу начать работать на дестабилизацию России. Это было для меня неприемлемо, и я Михаилу Борисовичу отказал.

— В фильме «Шугалей-2» показана штаб-квартира Ходорковского. Похожа ли она на реальное место, из которого олигарх отдает команды?

— Мне даже на секунду показалось, что кто-то из участников съемочной группы реально был в логове Ходорковского — настолько достоверно все это показано. Именно так он раздает свои задания, именно в такой мрачной атмосфере это происходит. Идеальное попадание в образ и очень точное изображение его «ареала обитания».

— Что касается Максима Шугалея и его коллеги Самера Суэйфана, как вам кажется, скоро их удастся освободить из застенок террористов?

— Они слишком много знают, поэтому их в Ливии не очень хотят выпускать. Ввиду того, что мы поднимаем международный шум (и не только этим фильмом), МИД РФ и спецслужбам приходится начинать активнее действовать. На месте Максима и Самера может оказаться кто угодно, даже я, так как по роду своей работы я часто бываю за рубежом.

Фильм, конечно, классно снят, но я бы предпочел его посмотреть уже после спасения ребят. Они бы гораздо больше рассказали о своем пребывании в ливийской тюрьме, возможно, даже стали бы помощниками сценариста или режиссера.

Возвращаясь к Ходорковскому, скажу следующее: не удивлюсь, узнав, что он и с разведкой США общается, и с представителями ИГИЛ1 (террористическая группировка «Исламское государство»1, запрещена в РФ. — Прим. ФАН) имеет дело. Это тоже одна из причин, почему Шугалея и Суэйфана не выпускают. Самое дорогое в мире — это информация. И Ходорковский, и его хозяева боятся выхода правды наружу.

Для справки

Рогимов утверждает, что сотрудничал с Ходорковским как пиарщик с 2013 по 2016 годы. Затем по инициативе Рогимова они полностью прервали отношения.

1 Организация запрещена на территории РФ.