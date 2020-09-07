Путин обсудил с королем Саудовской Аравии российскую вакцину от COVID-19

Москва, 7 сентября. Президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд обсудили перспективы совместного производства российской вакцины от коронавирусной инфекции нового типа. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля по итогам телефонных переговоров руководителей двух стран.

«Уделено особое внимание перспективам совместного производства разработанной в России вакцины по профилактике инфекции», — говорится в сообщении.

Лидеры двух стран обсудили коллективные усилия по преодолению негативных последствий пандемии для мировой экономики. В частности, рассмотрели инициативу по созданию «зеленых коридоров» для взаимных поставок медикаментов, оборудования, технологий и продовольствия. Эту идею Путин высказал на внеочередном саммите G20, в которой сейчас председательствует Саудовская Аравия. Готовится новая встреча «двадцатки», которая пройдет в ноябре этого года.

Президент и король отметили, что удовлетворены ходом выполнения договоренностей в формате ОПЕК+. Они также затронули в разговоре вопросы двусторонней повестки. Например, реализацию итогов визита Путина в Эр-Рияд в октябре прошлого года.

Напомним, что Минздрав России зарегистрировал в августе первую в мире вакцину против COVID-19 под названием «Спутник V». Ее разработали специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. На приобретение препарата подали заявки уже более 20 государств.

Например, желание протестировать российскую вакцину от COVID-19 выразила Нигерия.