Навального отравили его западные кураторы

Москва, 7 сентября. Отравление Алексея Навального могло стать следствием его конфликта с соратником Владимиром Ашурковым. Отравителем могла выступить продавщица книг из Лондона, подруга осевших там Евгения Чичваркина и Михаила Ходорковского Мария Певчих.

Навальный многим обязан Ашуркову, который вывел его в свет и помог установить контакты с зарубежным инвестором Уильямом Браудером и Чичваркиным. В течение нескольких лет опытный наставник интегрировал блогера из LiveJournal в нужные круги общения, помогал договариваться о финансировании, сливал компромат для расследований и давал инструкции по созданию личного проекта.

В 2011-м вместе с Навальным Ашурков основал «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК, признан в РФ иноагентом), где позднее был назначен на должность исполнительного директора.

Конфликт между соратниками могли спровоцировать финансовые проблемы ФБК. Фонд, его глава и юрист Любовь Соболь задолжали комбинату «Московский школьник» почти 88 млн рублей. На сегодняшний день эти деньги они должны выплатить петербургскому бизнесмену Евгению Пригожину, который выкупил долг и погасил его перед предприятием.

Внушительная сумма, определенная судом в качестве компенсации комбинату, толкнула Навального объявить о ликвидации ФБК. По словам источника, близкого к фонду и блогеру, решение было принято без обсуждения с Ашурковым.

«Естественно, самодеятельность очень не понравилась Ашуркову. Слишком много за 10 лет было вложено в Навального и ФБК, чтобы позволить ему единолично закрыть контору, перевести деньги на другое юрлицо и работать через новый фонд. Тут еще и стоял вопрос репутации как самого Ашуркова, так и людей его поддерживающих», — рассказал собеседник «Правде.ру».

По словам источника, попытки Ашуркова добиться от Навального объяснений и отговорить его от закрытия фонда не увенчались успехом. Блогер срывался на истерики и заявлял, что не собирается никому ничего отдавать, называя ФБК «детищем».

Говоря о женщине, которая могла отравить Навального, издание указало, что 33-летняя Певчих постоянно находилась рядом с блогером — имела «доступ к телу». Был лишь один период, когда ее не было поблизости, — нашумевший перелет Навального из Томска в Москву.