Навального вывели из искусственной комы

Берлин, 7 сентября. Алексея Навального постепенно вывели из искусственной комы. Об этом сообщил врач берлинской клиники «Шарите».

По его словам, состояние здоровья блогера значительно улучшилось, его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Он стал реагировать на обращения окружающих.

Напомним, информация о том, что Навальный вышел из комы и его готовят к перевозке, появилась еще в минувшую субботу, 5 сентября. Эти данные от источника в спецслужбах Германии получил политтехнолог Владислав Рогимов. По его словам, блогер идет на поправку, хотя об этом не пишут мировые СМИ.

«В ближайшее время Навального скрытно перевезут из «Шарите» в другое место, возможно, даже в другую страну. Сейчас этот вопрос решается», — сообщил он в беседе с блогером, колумнистом ФАН Вадимом Манукяном.

Как сообщалось ранее, утром 20 августа Навальному стало плохо во время полета на борту самолета Томск — Москва, после этого лайнер совершил экстренную посадку в Омске, там он был доставлен в больницу. В течение 44 часов врачи стабилизировали его состояние. Были сделаны все необходимые анализы, КТ, МРТ, которые не выявили никаких ядов и их следов в организме Навального. Однако его родственники и соратники заявляли, что это не так, и потребовали перевезти его в Германию. 2 сентября власти ФРГ заявили, что Навальный якобы был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок».

По мнению Рогимова, эта дикая версия с «Новичком» потребовалась Германии, чтобы сыграть со Штатами в поддавки накануне выборов. Канцлер ФРГ Ангела Меркель намерена любой ценой довести до конца проект «Северный поток — 2», и готова ради этого на многое.