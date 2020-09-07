Путин обсудил состояние автопрома с врио губернатора Калужской области

Москва, 7 сентября. Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу в режиме видеоконференции с временно исполняющим обязанности главы Калужской области Владиславом Шапшой. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства обсудил с Шапшой социально-экономическую обстановку в регионе, а также состояние автомобилестроительной отрасли.

«Владислав Валерьевич, Калужская область у нас по многим показателям традиционно находится в передовиках. Но сейчас в условиях пандемии, конечно, одна из ключевых отраслей — автомобилестроительная отрасль — испытывает определенные трудности», — сказал Путин.

Шапша отметил, что в период эпидемии коронавируса калужские промышленные предприятия, строительные организации, дорожные и сельскохозяйственные организации не прекращали свою работу, что позволило поддержать стабильность на рынке труда и уровень доходов граждан. Он также добавил, что на фоне эпидемии коронавирусной инфекции возникли трудности в автомобилестроении. Для Калужской области это очень значимая часть экономики, и много усилий было приложено для того, чтобы этот комплекс действовал.

«На сегодняшний день, конечно, общие тенденции, связанные с экономикой в целом, достаточно сильно давят на развитие этого проекта. Те решения, которые приняты по поддержке автомобилестроительного комплекса в России в целом, в очень незначительной части коснулись калужских производителей», — пояснил он.

Шапша обратился к Путину с просьбой дать поручение правительству и Минпромторгу РФ для выработки шагов по улучшению ситуации в отрасли и стимулированию автопроизводителей.