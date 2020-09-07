«Союзмультфильм» выпустит мультсериал для детей по сценарию Донцовой

Москва, 7 сентября. Дети смогут приобщаться к детективам благодаря новому мультсериалу «Тайны медовой долины». Председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева рассказала, что премьера запланирована на 19 сентября.

Отметим, что в создании мультфильма участвовала автор книг детективного жанра Дарья Донцова.

Слащева рассказала, что ранее была попытка снять мультфильм с элементами детективного жанра. Что касается нынешней ленты, то там будет сочетание комедии и детектива.

Председатель правления подчеркнула, что в книгах и на экране совершенно позабыли о жанре детского детектива, что является незаслуженным. Новинка признана возродить его.

Мультфильм рассчитан на детей четырех-шести лет. В его основе лежит сценарий Донцовой. В процессе работы над лентой использовались технологии, применяемые для создания компьютерных игр.

Авторы планируют потом заняться созданием полнометражного фильма, основой которого станет мультсериал.

В день премьеры запланирован показ двух первых серий.

Напомним, что ранее мультипликационная студия занялась «перезапуском» популярного советского мультика «Ну, погоди».