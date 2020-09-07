Берлин, 7 сентября. Берлин пока не может представить конкретную позицию по «Северному потоку — 2». Об этом заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

«Канцлер [ФРГ Ангела Меркель] разделяет мнение главы МИД [Германии Хайко Мааса в этом вопросе]», — сообщил он на брифинге в понедельник.

Маас ранее не исключил, что Берлин может пересмотреть свою позицию по проекту.

Напомним, «Северный поток — 2» предусматривает прокладку двух нитей газопровода от побережья России до Германии по Балтийскому морю. Он проходит через пять стран: РФ, Финляндию, Швецию, Данию и ФРГ. Запустить новую газовую магистраль планируется в этом году.

В субботу сообщалось, что Меркель и состоящий из двух парламентских партий правящий блок выступили против отказа от завершения проекта.

В воскресенье о необходимости довести строительство до финала заявил премьер-министр федеральной земли Саксония в ФРГ Михаэль Кретшмер. Он подчеркнул, что «Северный поток — 2» нужен Германии.

Ранее на это указывали в немецкой энергетической компании Uniper SE.