Поставки вакцины от коронавируса в регионы начнутся уже на следующей неделе

Москва, 7 сентября. Поставки первой российской вакцины от коронавируса, получившей название «Спутник V», в медучреждения регионов начнутся уже на следующей неделе — 14–20 сентября. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на суперфинале конкурса «Лидеры России» в Подмосковье.

«На этой неделе начнется вакцинация тех добровольцев, которые войдут в клиническое исследование III фазы, параллельно на следующей неделе начнутся первые поставки вакцины, небольшие пока, потому что надо соблюсти все интересы. На этой неделе все даты точно объявим», — сказал представитель Минздрава.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин объявил, когда Москва примет первые партии российской вакцины и кому они будут предназначены. По его словам, в первую очередь вакцинацию пройдут люди из групп риска, в том числе журналисты, которые находятся на передовой.

Напомним, что первая в мире вакцина от COVID-19 была зарегистрирована в России 11 августа. Она была названа «Спутник V», ее разработчиком выступил центр имени Гамалеи.

Прививки от коронавируса новой вакциной уже сделал ряд государственных лиц и общественных деятелей, в том числе одна из дочерей российского лидера Владимира Путина, столичный мэр Сергей Собянин, глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу и российский вирусолог Виктор Зуев.