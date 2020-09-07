Россиян напугала реальная внешность «первоклассницы» Пугачевой

Москва, 7 сентября. Телеканал НТВ представил новый выпуск передачи «Ты не поверишь!», героиней которого стала Примадонна российской эстрады Алла Пугачева. В комментариях на YouTube зрители шоу обратили внимание, что заслуженная певица выглядит совсем не так хорошо, как пытаются преподнести журналисты.

Сюжет НТВ отчасти был посвящен детям Пугачевой и шоумена Максима Галкина — 1 сентября Гарри и Лиза отправились в первый класс. Примадонна проводила сына и дочь в школу в довольно молодежном образе. Для линейки 71-летняя певица выбрала короткую юбку и кеды. Сотрудники НТВ заявили, что в таком виде Пугачева «сама сойдет за первоклассницу».

Затем в сюжете показали, как репортеры пытаются узнать у Примадонны о ее школьных годах.

«О, господи!» — раздраженно ответила корреспондентам Пугачева.

Зрители НТВ были неприятно удивлены реальной внешностью заслуженной певицы. Более того, некоторых напугало то, как выглядит Пугачева на самом деле.

«Пугачева — за первоклассницу? Это уже не стандартный подхалимаж даже, это бред какой-то», — возмутилась Ситара.

«Пугачева выглядит ужасно… Порезанная, перекроенная старуха», — написала Рита Мешалкина.

«Короткая юбка а-ля девочка выглядит со стороны жалко. Года уходят, надо мало-мальски соответствовать своему возрасту», — считает Naz Naz.

«У Пугачихи зеркала вообще в доме есть?» — поинтересовалась Nadia Gatena.

«Алла нездорова, это видно, да и возраст дает знать», — предположила Ирина Йованович.

«Пугачева как мумия с этими подтяжками», — прокомментировала Olga Petrova.