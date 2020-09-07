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Россиян напугала реальная внешность «первоклассницы» Пугачевой

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Россиян напугала реальная внешность «первоклассницы» Пугачевой

Москва, 7 сентября. Телеканал НТВ представил новый выпуск передачи «Ты не поверишь!», героиней которого стала Примадонна российской эстрады Алла Пугачева. В комментариях на YouTube зрители шоу обратили внимание, что заслуженная певица выглядит совсем не так хорошо, как пытаются преподнести журналисты.

Сюжет НТВ отчасти был посвящен детям Пугачевой и шоумена Максима Галкина — 1 сентября Гарри и Лиза отправились в первый класс. Примадонна проводила сына и дочь в школу в довольно молодежном образе. Для линейки 71-летняя певица выбрала короткую юбку и кеды. Сотрудники НТВ заявили, что в таком виде Пугачева «сама сойдет за первоклассницу».

Алла Пугачева 1 сентября

Затем в сюжете показали, как репортеры пытаются узнать у Примадонны о ее школьных годах.

«О, господи!» — раздраженно ответила корреспондентам Пугачева.

Зрители НТВ были неприятно удивлены реальной внешностью заслуженной певицы. Более того, некоторых напугало то, как выглядит Пугачева на самом деле.

Россиян напугала реальная внешность «первоклассницы» Пугачевой

«Пугачева — за первоклассницу? Это уже не стандартный подхалимаж даже, это бред какой-то», — возмутилась Ситара.

«Пугачева выглядит ужасно… Порезанная, перекроенная старуха», — написала Рита Мешалкина.

«Короткая юбка а-ля девочка выглядит со стороны жалко. Года уходят, надо мало-мальски соответствовать своему возрасту», — считает Naz Naz.

«У Пугачихи зеркала вообще в доме есть?» — поинтересовалась Nadia Gatena.

«Алла нездорова, это видно, да и возраст дает знать», — предположила Ирина Йованович.

«Пугачева как мумия с этими подтяжками», — прокомментировала Olga Petrova.

«Пугачева как Франкенштейн, страшно смотреть», — написала Диана Чепурина.

Источник: Ты не поверишь!
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