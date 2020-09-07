Мария Васильева: «Шугалей-2» — очень тяжелый фильм, психологически сильно давит

Москва, 7 сентября. Фильм «Шугалей-2» производит сильное впечатление, в картине много моментов, которые сложно смотреть, заявила Федеральному агентству новостей ведущая «Русского радио» Мария Васильева.

Накануне на телеканале НТВ прошла премьера второго фильма о Максиме Шугалее и Самере Суэйфане. Сотрудники Фонда защиты национальных ценностей вот уже больше года удерживаются в тюрьме «Митига», где к узникам применяют пытки. Им до сих пор не предъявили обвинений.

Васильева призналась, что не смогла досмотреть картину до конца, настолько сложные темы она затрагивает.

«Очень тяжелый фильм, психологически сильно давит, такие моменты были — невозможно было даже смотреть», — рассказала она.

Радиоведущая отметила реалистичность фильма и выразила сожаление, что описываемые на экране события происходили на самом деле.

«Основан на реальных событиях — это чувствуется. Прям жалко, что это все происходило в реальности, в нашей жизни», — заключила она.

Напомним, что первый фильм о плененных в Ливии социологах вышел на экраны в мае этого года. Картину перевели на английский язык, она получила высокие оценки зрителей и критиков.

Многие эксперты выразили надежду, что обе картины помогут скорее вернуть Шугалея и Суэйфана домой. Над освобождением ученых работают МИД РФ и ФЗНЦ.

Ранее певец Ян Осин заявил, что задержание социологов боевиками так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии напомнило ему дремучее Средневековье. Подобное, по его мнению, недопустимо в современном мире.