Финляндия продлила ограничения на въезд для граждан РФ

Хельсинки, 7 сентября. Власти Финляндии пока не намерены снимать ограничения в связи с пандемией коронавируса и открывать границы с Россией, сообщает генконсульство этого государства.

Отметим, что ограничение на въезд финские чиновники ввели в конце марта. Ранее предполагалось, что Финляндия откроет свои границы в начале августа. В течение предыдущего месяца сроки сдвигались. Позднее анонсировалось, что ограничение для туристов может перестать действовать после 8 сентября.

Однако в Хельсинки посчитали, что пока открывать границы рано, запрет продолжит действовать. Попасть в это страну можно только некоторым категориям граждан.