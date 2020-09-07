Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Финляндия продлила ограничения на въезд для граждан РФ

312
0 Оставить комментарий

Финляндия продлила ограничения на въезд для граждан РФ

Хельсинки, 7 сентября. Власти Финляндии пока не намерены снимать ограничения в связи с пандемией коронавируса и открывать границы с Россией, сообщает генконсульство этого государства.

Отметим, что ограничение на въезд финские чиновники ввели в конце марта. Ранее предполагалось, что Финляндия откроет свои границы в начале августа. В течение предыдущего месяца сроки сдвигались. Позднее анонсировалось, что ограничение для туристов может перестать действовать после 8 сентября.

Однако в Хельсинки посчитали, что пока открывать границы рано, запрет продолжит действовать. Попасть в это страну можно только некоторым категориям граждан.

Новости партнеров