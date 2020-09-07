Участница шоу «Голос» рассказала о «жутком состоянии» из-за критики

Москва, 7 сентября. Джазовая вокалистка Этери Бериашвили в интервью изданию «Слово и дело» поделилась воспоминаниями из детства, а также рассказала о своем творчестве, музыке и отношении к критике. Певица вспомнила, как в академии музыки имени Гнесиных, куда она поступала, жестко дали понять, что пением ей заниматься не стоит.

«В свое время, когда я поступала в академию музыки имени Гнесиных, меня так жестко обломали. Мне сказали, что мне не стоит этим заниматься. Моему педагогу тогда пришлось потрудиться, чтобы вернуть меня из этого тяжелого и жуткого состояния. Но они не знали, на кого нарвались. Я до сих пор это помню, как змеиный укус», – рассказала Бериашвили.

Несмотря на это, вокалистка покорила сердца своих поклонников, во многом благодаря участию в таких популярных музыкальных проектах, как «Голос» и «Сотня». На вопрос о том, стоит ли сильно критиковать начинающего вокалиста, Бериашвили ответила категорично: «Ни в коем случае!»

«Артист – ранимое существо. Человеку обрубить крылья можно очень легко. Я не люблю, когда педагоги говорят артисту, что ему не взять какие-то ноты, что он не справится с этой песней. Вот эти раненые в душу люди приходят ко мне. Благодаря моему замечательному педагогу они вскрывают очередной этаж своего таланта и возможностей», – добавила она.

Певица окончила эстрадно-джазовое училище в Москве на отделение вокала, где ее уже заметили как будущую звезду джаза. Она честно призналась, что не терпит безграмотность в музыке и ненавидит вокалистов, которые работают только над голосом, игнорируя умение делать вокальные аранжировки и чтение с листа.

«Я как педагог Института культуры не приемлю безграмотность. Сольфеджио и гармония не должны быть пустыми словами. В этом и есть прелесть образования. Дилетанты в любой профессии достали», – поделилась Бериашвили.

Певица выступает на многих площадках России и мира, и отмечает, что зритель везде разный. Если в Китае, например, люди кричат от восторга, то в Москве зритель сдержан, и нужно постараться, чтобы его удивить.

Этери Бериашвили тепло вспоминает о своей семье. По словам певицы, она выросла в «большой концентрации любви», а самым главным приоритетом было уважение к старшим.