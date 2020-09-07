Асад поблагодарил Россию за помощь Сирии

Дамаск, 7 сентября. Президент Сирии Башар Асад от лица всех жителей страны поблагодарил Россию за помощь в восстановлении безопасности и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики (САР). Об этом говорится в заявлении сирийского лидера по итогам визита российской делегации.

«Я выражаю признательность от всех сирийцев за то, что руководство России и ее народ делает в политическом, военном и экономическом планах, а также за помощь Сирии в восстановлении безопасности и территориальной целостности и преодолении последствий экономического терроризма для сирийского гражданина», — подчеркнул Асад.

Во время приема делегации из РФ президент Сирии отметил, что правительство САР намерено продолжить работу с российскими союзниками. По словам Асада, это поможет реализовать заключенные между двумя странами соглашения, а также приведет к успеху российские инвестиции в Сирии.

В ходе визита представители двух государств выразили удовлетворенность сотрудничеством, а также подтвердили намерения развивать это взаимодействие в интересах народов обеих стран. Участники переговоров обсудили меры, направленные на смягчение последствий санкционной политики, проводимой некоторыми государствами против сирийского народа.

«С политической точки зрения, российская делегация подтвердила неизменную поддержку Российской Федерацией Сирии и ее помощь в ее политических усилиях на различных направлениях», — говорится в заявлении.

Кроме того, Россия подтвердила приверженность сохранению единства сирийских земель, а также территориальной целостности и суверенитета САР.

Ранее сообщалось, что на переговоры с Асадом в Дамаск прилетел глава МИД РФ Сергей Лавров. Российский министр прибыл в столицу Сирии впервые с 2012 года.