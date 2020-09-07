Волочкова показала, какой ее видит после бани возлюбленный

Москва, 7 сентября. Танцовщица и балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram весьма необычный снимок, сделанный после бани. На кадре она снята в теплом костюме сказочного животного.

«После бани. Глазами любимого», — подписала знаменитость фотографию.

Отметим, что Волочкова даже тренироваться предпочитает в теплой одежде. И дело не в том, что звезда мерзнет. Волочкова объяснила, что благодаря теплой одежде она может быстрее пропотеть и разогреться.

Напомним, что ранее у балерины был другой «возлюбленный». Предприниматель из Твери Владислав Фоменко утверждал, что у него были близкие отношения со знаменитостью. В результате чего Волочкова даже забеременела. Однако пара рассталась. По словам Фоменко, он узнал, что возлюбленная якобы ему изменяла. Теперь предприниматель пытается выяснить судьбу «ребенка».

Балерина не оставила без внимания слова так называемого экс-возлюбленного. По ее словам, данный гражданин на самом деле проводил у нее дома ремонтные работы. Никаких отношений не было. Его заявления связаны с желанием заработать деньги на звезде. Волочкова рекомендовала ему обратиться в психбольницу за помощью, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».