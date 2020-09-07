Юлия Снигирь раскрыла детали развода Цыганова с бывшей женой

Москва, 7 сентября. Актриса Юлия Снигирь после долгого молчания рассказала, как изменилась ее жизнь после того, как от беременной седьмым ребенком жены к ней ушел Евгений Цыганов. Она также призналась, что не считает экс-супругу актера жертвой.

Снигирь снялась в новом выпуске YouTube-шоу Ксении Собчак «Осторожно, Собчак», где дала откровенное интервью, пишет KP.Ru. В нем она рассказала, что с 2015 года (именно тогда Цыганов оставил жену) ее жизнь превратилась в кошмар. По словам актрисы, этот опыт стал в ее жизни самым тяжелым — папарацци следили за каждым шагом, а в соцсетях поливали грязью.

«Было обидно и неприятно. Больше даже было обидно за Женю, когда все говорили, какой он плохой отец, и как это все чудовищно. Но у Жени с ответственностью все в порядке. Он отличный отец и хороший человек. Он обеспечивает семью», — заверила артистка.

Она отметила, что общается с детьми Цыганова, которые живут в доме по соседству. Снигирь охарактеризовала их как «очень интеллигентных» и добавила, что старшая дочь актера Полина первое время даже пыталась отвечать хейтерам в Instagram.

О бывшей жене супруга Ирине Леоновой Снигирь с уверенностью сказала: жертвой женщина не является.

«Я знаю, что она самодостаточный и сильный человек, она не несчастная жертва. У нее все хорошо, она не чувствует себя покинутой. Когда так говорят, жалеют, это всех унижает», — заметила актриса.

Сама Снигирь с Леоновой не общается и считает, что в этом нет необходимости. Актриса также раскрыла некоторые детали развода пары. По ее словам, не она не стала причиной развода многодетной женщины с мужем — «у них была своя история», и когда принималось решение о расставании, в их жизни ее не было.