Бедрос Киркоров рассказал, у кого живут дети поп-короля

Москва, 7 сентября. Дети короля российской поп-эстрады Филиппа Киркорова — Мартин-Кристин и Алла-Виктория — временно не могут жить вместе с ним из-за ремонта, проходящего сейчас в загородном особняке артиста. Об этом сообщил дедушка звездных отпрысков Бедрос Киркоров телеканалу НТВ.

В доме певца сейчас проходит масштабный ремонт — особняк перестраивается полностью.

«Здесь нельзя жить сейчас, здесь все в пыли, все в грязи. Там будут жить няньки тоже, там есть условия», — рассказал старший Киркоров.

В данный момент дочь и сын артиста живут у его концертного директора. Киркоров принял такое решение в связи с близким расположением дома от школы, в которую ходят Алла-Виктория и Мартин. Теперь дети певца ходят в нее пешком в сопровождении нянечек, которые тоже проживают с ними в резиденции директора.

Обучение каждого ребенка обходится Киркорову в 145 тысяч рублей каждый месяц. А перед тем, как отдать сына и дочь в престижное образовательное учреждение, поп-король сделал два единовременных взноса по 300 тысяч рублей.

Напомним, что Алла-Виктория была рождена в 2011 году в Майями от суррогатной матери, Мартин-Кристин также появился на свет в США в 2012 году. Киркоров часто делится совместными фотографиями со своими отпрысками и рассказывает поклонникам забавные истории об их взрослении.

Например, недавно король поп-эстрады был вынужден забрать Аллу-Викторию из секции фигурного катания. Причиной этому артист назвал влюбленность девочки в «принца». Но не в Гном Гномыча, маленького Сашу Плющенко, игравшего принца на льду, а в его отца — фигуриста Евгения Плющенко. Именно поэтому, по словам Киркорова, его дочь и хотела заниматься фигурным катанием.