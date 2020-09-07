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Как гиперзвуковое оружие Индии повлияет на ситуацию в Юго-Восточной Азии

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Как гиперзвуковое оружие Индии повлияет на ситуацию в Юго-Восточной Азии

Гиперзвуковое оружие обладает рядом качеств, которые выделяют его в ряду других средств вооружения. К ним относятся невероятная скорость и маневренность, а также дальность полета по сравнению с баллистическими и крылатыми ракетами. Что важнее всего, гиперзвуковое оружие может легко пробить любую систему противовоздушной обороны, доступную в настоящее время и в ближайшем будущем.

7 сентября 2020 года Индия стала четвертой страной после США, России и Китая, разработавшей и успешно испытавшей гиперзвук. Успех этого испытания проложит путь к созданию ракет, движущихся со скоростью, в шесть раз превышающей скорость звука.

Как прошли испытания и какой эффект они могут оказать на расстановку сил в неспокойном южно-азиатском регионе — расскажет автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

Как прошли испытания

Испытание гиперзвукового демонстрационного аппарата (HSTDV), разработанного индийской Организацией оборонных исследований и разработок (ДРДО), было проведено сегодня в 11.03 утра с использованием ракеты-носителя «Агни» и продолжалось пять минут.

Испытанием руководил шеф ДРДО Сатиш Редди и его команда по разработке гиперзвуковых ракет. В 11.03 ракета-носитель «Агни» вывела гиперзвуковой аппарат на высоту 30 км, на которой отделился последний блок. После этого открылся воздухозаборник и произошел успешный запуск испытательного реактивного двигателя. Сгорание топлива продолжалось более 20 секунд, при этом аппарат достиг скорости 6 Махов (Мах — скорость звука).

«Машина успешно справилась со всеми заранее определенными параметрами, включая способность выдерживать температуру горения свыше 2500 градусов по Цельсию, а также скорость движения», — сказал высокопоставленный чиновник в интервью индийским СМИ.

Министр обороны Индии Раджнат Сингх поздравил DRDO сразу же после испытаний и высоко оценил усилия индийских разработчиков по созданию реактивного двигателя.

«Компания DRDO India сегодня успешно провела летные испытания демонстратора гиперзвуковых технологий с использованием собственной разработанной реактивной двигательной установки Scramjet (Скремджет). Благодаря этому успеху созданы все критические технологии для перехода к следующему этапу», — написал Сингх в своем твиттере.

«Я поздравляю ДРДО с этим знаменательным достижением на пути к реализации видения премьер-министра "Самостоятельная Индия". Я поговорил с учеными, связанными с проектом, и поздравил их с этим великим достижением. Индия гордится ими», — написал министр обороны в следующем твите.

Успех этого испытания означает, что ДРДО получила возможность в ближайшие пять лет разработать гиперзвуковую ракету с воздушно-реактивным двигателем, которая cможет двигаться со скоростью более двух километров в секунду.

Зачем Индия стремится войти в гиперзвуковой клуб?

У Индии есть три главных мотива для разработки такой сложной системы вооружения. Во-первых, Индия стремится стать мировой державой и встать на один уровень с Соединенными Штатами, Россией и Китаем в области военного технологического прогресса.

Во-вторых, Индия традиционно рассматривает Китай в качестве экономического и политического конкурента. Продолжающееся более трех месяцев противостояние на китайско-индийской границе не дает забыть о нерешенных геополитических проблемах и ежеминутной возможности эскалации конфликта. В этой ситуации необходимость догнать сверхзвуковые возможности Китая становится важной частью политики безопасности.

В-третьих, гиперзвуковое оружие обеспечит Индии решающее преимущество над ядерными возможностями Пакистана. Исламабад не сможет удержать Нью-Дели от применения гиперзвукового оружия в случае возможного конфликта.

Наконец, внутренняя политическая ситуация в Индии — удовлетворяя патриотические амбиции населения, правящая партия БДП и премьер-министр Нарендра Моди продолжают пользоваться широкой поддержкой массового избирателя, не взирая на рекордное падение экономики из-за пандемии COVID-19 и стремительный рост безработицы.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди

Пакистан и индийское гиперзвуковое оружие

Наибольшее беспокойство прогресс Индии в разработке собственного гиперзвукового оружия, несомненно, вызывает в Пакистане.

Индия и Пакистан

На данный момент количество индийских и пакистанских ядерных боеголовок примерно одинаково. Обе страны разработали баллистические ракеты малой дальности: Пакистан — ядерную ракету «Наср», а Индия — ядерную ракету «Прахаар».

Пакистан не имеет систем ПРО, способных противостоять баллистическим и крылатым ракетам, в то время как Индия укрепляет свою воздушную и противоракетную оборону.

Появление у Индии гиперзвукового оружия, совместно с усилением индийских возможностей разведки и наблюдения, противоракетной обороны и атомных подводных лодок, может склонить стратегический баланс в пользу Индии. В сочетании эти системы являются мощной силой для упреждающего удара. Таким образом, Исламабад должен опасаться возможности Нью-Дели нанести первый удар по его стратегическим пунктам. В случае кризиса Пакистан может нанести превентивный удар, опасаясь потерять свое вооржуение в результате атаки с индийской стороны.

Взаимное недоверие подпитывает и тот факт, что Индия неоднократно отвергала предложения Пакистана по контролю над вооружениями, включая двустороннее соглашение о запрещении испытаний и соглашение о режиме стратегического сдерживания.

По собственным оценкам индийских специалистов, им потребуется еще около 5 лет, чтобы разработать собственную гиперзвуковую ракету. Этот временной промежуток сужает коридор возможностей для Пакистана — необходимо либо разработать собственный противовес индийским ракетам, приобрести вооружения у США или Китая, либо нанести превентивный удар.

Учитывая сложившуюся международную обстановку, наиболее вероятен сценарий углубления стратегического партнерства между Пакистаном и Китаем для совместного противостояния Индии.

Китай и индийское гиперзвуковое оружие

Как гиперзвуковое оружие Индии повлияет на ситуацию в Юго-Восточной Азии

Китайские гиперзвуковые разработки на сегодняшний день настолько опережают индийские, что говорить о существенном изменении баланса сил между странами пока что не приходится.

Однако гиперзвуковое оружие является дополнительной угрозой ядерной стабильности в Южной Азии и это, несомненно, не понравится Пекину. Как и было отмечено выше, союз между Китаем и Пакистаном в сложившейся ситуации выглядит естественным и логическим этапом многолетней вражды обеих держав с Индией.

Гонка гиперзвуковых вооружений

Последние годы несколько ведущих ядерных держав мира были вовлечены в гонку за разработку гиперзвукового оружия. США, Россия и Китай, до сих пор разрабатывали гиперзвуковые системы вооружения, состоящие в основном из гиперзвуковых крылатых ракет (ГКР) и гиперзвуковых глиссадных аппаратов (ГГА). На сегодняшний день нет никаких международных договоров или институтов, направленных на сдерживание распространения гиперзвукового оружия.

США

В 2011 году США запустили свое первое современное гиперзвуковое оружие (AHW) — глиссадный аппарат, который успешно поразил цель на расстоянии в 3700 километров. В качестве еще одного знакового достижения США — разработка гиперзвукового технологического аппарата Falcon, способного развивать скорость до 20 махов. В дополнение к этому американцами разрабатывается гиперзвуковая крылатая ракета со скоростью в 5 махов.

В мае этого года, президент США Дональд Трамп в свойственной ему манере назвал американское гиперзвуковое оружие «супер-пупер ракетой».

Американская программа гиперзвукового оружия также включает в себя разработку тактического ускорителя глиссады (ТБГ) и проекты беспилотных летательных аппаратов HyRAX.

Россия

Россия разработала и развернула гиперзвуковой глиссадный аппарат «Авангард», который тоже может достигать невероятной скорости в 20 махов. Гиперзвуковой арсенал дополняет гиперзвуковая крылатая ракета «Кинжал» Х-47М2 с заявленной дальностью полета 1200 километров и скоростью до 10 Махов и морская гиперзвуковая ракета «Циркон», которая будет способна поражать наземные и надводные цели на дальности свыше одной тысячи километров со скоростью около 9 Махов.

Гиперзвуковая ракета «Авангард»

Китай

Запасы гиперзвукового оружия Китая включают в себя: гиперзвуковой глиссадный аппарат DF-ZF, совместимый с баллистическими ракетами DF-17, способными достигать скорости в 10 Махов — оружие, как ожидается, будет введено в эксплуатацию к концу 2020 года. Кроме того, Китай разрабатывает ракету воздушного базирования CH-AS-X-13, с предполагаемой скоростью в 10 Махов и дальностью полета до 1500 километров.

Китайская гиперзвуковая ракета DF-17

Япония

Согласно сообщениям международных СМИ, Япония также намерена разрабатывать собственное гиперзвуковое оружие. Речь идет о гиперзвуковой крылатой ракете (ГКМ) и гиперскоростном скользящем снаряде (ХВГП), которые планируется ввести в эксплуатацию в конце 2020 года. Эти разработки направлены на достижение рубежа в гиперзвуковых возможностях.

Индия

Помимо собственных исследований, в настоящее время Индия разрабатывает гиперзвуковую версию противокорабельной/наземной сверхзвуковой крылатой ракеты «Брамос». Совместная разработка России и Индии имеет максимальную скорость 2,8 Маха. Гиперзвуковая версия «Брамос» получила название «Брамос II» и будет иметь скорость более 5 Махов. Ракету будет приводить в действие сверхзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель сгорания.

Российско-индийская гиперзвуковая ракета «Брамос II»

Гиперзвуковое оружие и место Индии в мире

Гиперзвуковые возможности Индии, безусловно, создадут новые вызовы региональной безопасности нестабильного Южно-Азиатского региона. Более пятидесяти лет продолжается вялотекущий конфликт Индии и ее ближайших соседей — Пакистана и Китая — без малейшей надежды на полное урегулирование. И Пекин, и Исламабад не могут игнорировать военные усилия Нью Дели.

Точно так же как на международной арене невозможно будет игнорировать тот факт, что Индия вступает в клуб обладателей самым разрушительным на сегодняшний день оружием. Скажется ли это на ее статусе «страны третьего мира» и сохранит ли Нарендра Моди приверженность политике неприсоединения, обладая таким арсеналом?

Пока что несомненно одно — на наших глазах меняется расстановка центров силы мирового порядка и Индия, не взирая на все внутренние экономические сложности, намерена играть значительную роль в этом новом мире.

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