Как гиперзвуковое оружие Индии повлияет на ситуацию в Юго-Восточной Азии

Гиперзвуковое оружие обладает рядом качеств, которые выделяют его в ряду других средств вооружения. К ним относятся невероятная скорость и маневренность, а также дальность полета по сравнению с баллистическими и крылатыми ракетами. Что важнее всего, гиперзвуковое оружие может легко пробить любую систему противовоздушной обороны, доступную в настоящее время и в ближайшем будущем.

7 сентября 2020 года Индия стала четвертой страной после США, России и Китая, разработавшей и успешно испытавшей гиперзвук. Успех этого испытания проложит путь к созданию ракет, движущихся со скоростью, в шесть раз превышающей скорость звука.

Как прошли испытания и какой эффект они могут оказать на расстановку сил в неспокойном южно-азиатском регионе — расскажет автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

Как прошли испытания

Испытание гиперзвукового демонстрационного аппарата (HSTDV), разработанного индийской Организацией оборонных исследований и разработок (ДРДО), было проведено сегодня в 11.03 утра с использованием ракеты-носителя «Агни» и продолжалось пять минут.

Испытанием руководил шеф ДРДО Сатиш Редди и его команда по разработке гиперзвуковых ракет. В 11.03 ракета-носитель «Агни» вывела гиперзвуковой аппарат на высоту 30 км, на которой отделился последний блок. После этого открылся воздухозаборник и произошел успешный запуск испытательного реактивного двигателя. Сгорание топлива продолжалось более 20 секунд, при этом аппарат достиг скорости 6 Махов (Мах — скорость звука).

«Машина успешно справилась со всеми заранее определенными параметрами, включая способность выдерживать температуру горения свыше 2500 градусов по Цельсию, а также скорость движения», — сказал высокопоставленный чиновник в интервью индийским СМИ.

Министр обороны Индии Раджнат Сингх поздравил DRDO сразу же после испытаний и высоко оценил усилия индийских разработчиков по созданию реактивного двигателя.

«Компания DRDO India сегодня успешно провела летные испытания демонстратора гиперзвуковых технологий с использованием собственной разработанной реактивной двигательной установки Scramjet (Скремджет). Благодаря этому успеху созданы все критические технологии для перехода к следующему этапу», — написал Сингх в своем твиттере.

The @DRDO_India has today successfully flight tested the Hypersonic Technology Demontrator Vehicle using the indigenously developed scramjet propulsion system. With this success, all critical technologies are now established to progress to the next phase. — Rajnath Singh (@rajnathsingh) September 7, 2020

«Я поздравляю ДРДО с этим знаменательным достижением на пути к реализации видения премьер-министра "Самостоятельная Индия". Я поговорил с учеными, связанными с проектом, и поздравил их с этим великим достижением. Индия гордится ими», — написал министр обороны в следующем твите.

I congratulate to DRDO on this landmark achievement towards realising PM’s vision of Atmanirbhar Bharat. I spoke to the scientists associated with the project and congratulated them on this great achievement. India is proud of them. — Rajnath Singh (@rajnathsingh) September 7, 2020

Успех этого испытания означает, что ДРДО получила возможность в ближайшие пять лет разработать гиперзвуковую ракету с воздушно-реактивным двигателем, которая cможет двигаться со скоростью более двух километров в секунду.

Зачем Индия стремится войти в гиперзвуковой клуб?

У Индии есть три главных мотива для разработки такой сложной системы вооружения. Во-первых, Индия стремится стать мировой державой и встать на один уровень с Соединенными Штатами, Россией и Китаем в области военного технологического прогресса.

Во-вторых, Индия традиционно рассматривает Китай в качестве экономического и политического конкурента. Продолжающееся более трех месяцев противостояние на китайско-индийской границе не дает забыть о нерешенных геополитических проблемах и ежеминутной возможности эскалации конфликта. В этой ситуации необходимость догнать сверхзвуковые возможности Китая становится важной частью политики безопасности.

В-третьих, гиперзвуковое оружие обеспечит Индии решающее преимущество над ядерными возможностями Пакистана. Исламабад не сможет удержать Нью-Дели от применения гиперзвукового оружия в случае возможного конфликта.

Наконец, внутренняя политическая ситуация в Индии — удовлетворяя патриотические амбиции населения, правящая партия БДП и премьер-министр Нарендра Моди продолжают пользоваться широкой поддержкой массового избирателя, не взирая на рекордное падение экономики из-за пандемии COVID-19 и стремительный рост безработицы.

Пакистан и индийское гиперзвуковое оружие

Наибольшее беспокойство прогресс Индии в разработке собственного гиперзвукового оружия, несомненно, вызывает в Пакистане.

На данный момент количество индийских и пакистанских ядерных боеголовок примерно одинаково. Обе страны разработали баллистические ракеты малой дальности: Пакистан — ядерную ракету «Наср», а Индия — ядерную ракету «Прахаар».

Пакистан не имеет систем ПРО, способных противостоять баллистическим и крылатым ракетам, в то время как Индия укрепляет свою воздушную и противоракетную оборону.

Появление у Индии гиперзвукового оружия, совместно с усилением индийских возможностей разведки и наблюдения, противоракетной обороны и атомных подводных лодок, может склонить стратегический баланс в пользу Индии. В сочетании эти системы являются мощной силой для упреждающего удара. Таким образом, Исламабад должен опасаться возможности Нью-Дели нанести первый удар по его стратегическим пунктам. В случае кризиса Пакистан может нанести превентивный удар, опасаясь потерять свое вооржуение в результате атаки с индийской стороны.

Взаимное недоверие подпитывает и тот факт, что Индия неоднократно отвергала предложения Пакистана по контролю над вооружениями, включая двустороннее соглашение о запрещении испытаний и соглашение о режиме стратегического сдерживания.

По собственным оценкам индийских специалистов, им потребуется еще около 5 лет, чтобы разработать собственную гиперзвуковую ракету. Этот временной промежуток сужает коридор возможностей для Пакистана — необходимо либо разработать собственный противовес индийским ракетам, приобрести вооружения у США или Китая, либо нанести превентивный удар.

Учитывая сложившуюся международную обстановку, наиболее вероятен сценарий углубления стратегического партнерства между Пакистаном и Китаем для совместного противостояния Индии.

Китай и индийское гиперзвуковое оружие

Китайские гиперзвуковые разработки на сегодняшний день настолько опережают индийские, что говорить о существенном изменении баланса сил между странами пока что не приходится.

Однако гиперзвуковое оружие является дополнительной угрозой ядерной стабильности в Южной Азии и это, несомненно, не понравится Пекину. Как и было отмечено выше, союз между Китаем и Пакистаном в сложившейся ситуации выглядит естественным и логическим этапом многолетней вражды обеих держав с Индией.

Гонка гиперзвуковых вооружений

Последние годы несколько ведущих ядерных держав мира были вовлечены в гонку за разработку гиперзвукового оружия. США, Россия и Китай, до сих пор разрабатывали гиперзвуковые системы вооружения, состоящие в основном из гиперзвуковых крылатых ракет (ГКР) и гиперзвуковых глиссадных аппаратов (ГГА). На сегодняшний день нет никаких международных договоров или институтов, направленных на сдерживание распространения гиперзвукового оружия.

США

В 2011 году США запустили свое первое современное гиперзвуковое оружие (AHW) — глиссадный аппарат, который успешно поразил цель на расстоянии в 3700 километров. В качестве еще одного знакового достижения США — разработка гиперзвукового технологического аппарата Falcon, способного развивать скорость до 20 махов. В дополнение к этому американцами разрабатывается гиперзвуковая крылатая ракета со скоростью в 5 махов.

В мае этого года, президент США Дональд Трамп в свойственной ему манере назвал американское гиперзвуковое оружие «супер-пупер ракетой».

'I call it the super duper missile' — President Trump details the latest in U.S. military technology pic.twitter.com/3pVeNfq9Mb — NowThis (@nowthisnews) May 16, 2020

Американская программа гиперзвукового оружия также включает в себя разработку тактического ускорителя глиссады (ТБГ) и проекты беспилотных летательных аппаратов HyRAX.

Россия

Россия разработала и развернула гиперзвуковой глиссадный аппарат «Авангард», который тоже может достигать невероятной скорости в 20 махов. Гиперзвуковой арсенал дополняет гиперзвуковая крылатая ракета «Кинжал» Х-47М2 с заявленной дальностью полета 1200 километров и скоростью до 10 Махов и морская гиперзвуковая ракета «Циркон», которая будет способна поражать наземные и надводные цели на дальности свыше одной тысячи километров со скоростью около 9 Махов.

Китай

Запасы гиперзвукового оружия Китая включают в себя: гиперзвуковой глиссадный аппарат DF-ZF, совместимый с баллистическими ракетами DF-17, способными достигать скорости в 10 Махов — оружие, как ожидается, будет введено в эксплуатацию к концу 2020 года. Кроме того, Китай разрабатывает ракету воздушного базирования CH-AS-X-13, с предполагаемой скоростью в 10 Махов и дальностью полета до 1500 километров.

Япония

Согласно сообщениям международных СМИ, Япония также намерена разрабатывать собственное гиперзвуковое оружие. Речь идет о гиперзвуковой крылатой ракете (ГКМ) и гиперскоростном скользящем снаряде (ХВГП), которые планируется ввести в эксплуатацию в конце 2020 года. Эти разработки направлены на достижение рубежа в гиперзвуковых возможностях.

Индия

Помимо собственных исследований, в настоящее время Индия разрабатывает гиперзвуковую версию противокорабельной/наземной сверхзвуковой крылатой ракеты «Брамос». Совместная разработка России и Индии имеет максимальную скорость 2,8 Маха. Гиперзвуковая версия «Брамос» получила название «Брамос II» и будет иметь скорость более 5 Махов. Ракету будет приводить в действие сверхзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель сгорания.

Гиперзвуковое оружие и место Индии в мире

Гиперзвуковые возможности Индии, безусловно, создадут новые вызовы региональной безопасности нестабильного Южно-Азиатского региона. Более пятидесяти лет продолжается вялотекущий конфликт Индии и ее ближайших соседей — Пакистана и Китая — без малейшей надежды на полное урегулирование. И Пекин, и Исламабад не могут игнорировать военные усилия Нью Дели.

Точно так же как на международной арене невозможно будет игнорировать тот факт, что Индия вступает в клуб обладателей самым разрушительным на сегодняшний день оружием. Скажется ли это на ее статусе «страны третьего мира» и сохранит ли Нарендра Моди приверженность политике неприсоединения, обладая таким арсеналом?

Пока что несомненно одно — на наших глазах меняется расстановка центров силы мирового порядка и Индия, не взирая на все внутренние экономические сложности, намерена играть значительную роль в этом новом мире.