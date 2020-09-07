Дандыкин: РФ могла в любой момент «потушить» корабль ВМС Франции в Крыму

Пока французский разведывательный корабль в Крыму сканировал частоты С-400, его самого «прощупывали» береговые ракетные комплексы, заявил Федеральному агентству новостей военный аналитик, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин.

Ранее портал Avia.pro сообщил о появлении у берегов Крыма большого разведывательного корабля ВМС Франции Dupuy de Lome. Он якобы сканировал позиционные районы ЗРК С-400.

По данным источника, корабль ставил радиопомехи для зенитно-ракетных комплексов на определенных частотах, а такие действия возможны только в случае перехвата радиочастот РЛС С-400. Скорее всего, ВМС Франции обладают подробной информацией о комплексах благодаря многочисленным вылетам иностранной разведывательной авиации.

Капитан 1-го ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин в интервью корреспонденту ФАН заявил, что военные моряки НАТО «обнаглели, раз устраивают намеренные и такие явные провокации».

«Они обнаглели настолько, что сейчас с Украины летают B-52, в Черном море проходят учения, в воздушном пространстве все чаще и чаще появляются самолеты-разведчики. Но я все равно думаю, что французский корабль наши пропустили и сами его сканировали, когда тот подошел поближе. К тому же наши средства РЭП при необходимости могут «потушить» Dupuy de Lome в два счета. Ситуация в Сирии показала, как это происходит: подавляются беспилотники, крылатые ракеты, продвинутые системы у военных самолетов. То же самое могло произойти и с кораблем. Ну, и я уже не говорю про наши средние разведывательные корабли, суда связи проекта 18280 типа «Юрий Иванов», — отметил эксперт.

По мнению Дандыкина, возросшая за последние недели активность НАТО у границ России связана в первую очередь с «проигрышем Запада в игре по раскачиванию ситуации в Белоруссии» и в подготовке США и Альянса к предстоящим военным учениям России «Кавказ-2020».

«Я думаю, здесь надо учитывать, что комплексы С-400 — это все-таки подвижный ракетный комплекс, который может менять позиции, может сниматься с места и уходить, так что ничего страшного нет и мы ничем не рисковали. ЗРК отлично видит этот корабль, тем более, что на прицел французский корабль взяли другие комплексы — береговые «Балы» и «Бастионы». Но меня удивляет позиция Парижа, который раньше воздерживался от активного участия в таких антироссийских авантюрах. НАТО попыталась указать России «на ее место», как она считает, но сама с треском провалилась. С нами так нельзя — за это можно получить. Россия могла в любой момент «потушить» корабль ВМС Франции в Крыму», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее заявлял об увеличении активности стратегической авиации у границ России. По его словам, НАТО регулярно имитирует нанесение ракетных авиаударов по стране, хотя ранее проводилась лишь разведка.

Dupuy de Lome — французский разведывательный корабль, цель которого заключается в перехвате и анализе всех типов сигналов, в том числе полученных с помощью спутников. Он спроектирован специально для ведения радиоэлектронной разведки.