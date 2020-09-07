Кто в РФ начнет с 1 октября получать больше, подводные камни этого решения

Зарплаты бюджетников, оклады военных и военные пенсии с 1 октября вырастут в России на 3%. Об индексации зарплат сообщается в соответствующем распоряжении правительства, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным. Документ появился в понедельник, 7 сентября, на сайте правовой информации.

Прежде чем говорить об экономической целесообразности этого решения, стоит подождать его реализации, советует доцент кафедры «Финансы и кредит» Школы экономики и менеджмента ДВФУ (Дальневосточного федерального университета) Максим Кривелевич. По мнению эксперта, при реализации правительственного распоряжения могут возникнуть подводные камни, связанные с общими неблагоприятными экономическими факторами.

«Жизнь гораздо сложнее и интереснее, чем нам кажется, и далеко не все решения преобразуются в реальные действия, — отметил аналитик в комментарии Федеральному агентству новостей. — Есть много нюансов, связанных с механизмами осуществления подобных решений. Здесь пока нет события, это только новость. В любом случае [экономические] проблемы [граждан] эта мера не решит. Даже если все это будет осуществлено, нельзя исключить, что администрирование подобного распоряжения обойдется дороже, чем возможный экономический эффект от него».

Согласно правительственному распоряжению, планируется увеличить на 3% оклады сотрудников казенных, бюджетных и автономных учреждений и госорганов федерального подчинения, а также гражданского персонала воинских частей при федеральных органах исполнительной власти, в которых предусмотрена военная и приравненная к ней служба.

Увеличение военных пенсий

С 1 октября в России также будет проведена индексация на 3% военных пенсий, которая последует за увеличением на тот же процент окладов военнослужащих и всех сотрудников силовых ведомств. Соответствующее распоряжение ранее выпустило правительство. Будут повышены должностные оклады сотрудников Министерства обороны РФ, МВД, ФСИН, Росгвардии, МЧС, фельдъегерской службы, таможни, а также других силовых ведомств. Также на 3% повысят оклады военнослужащих срочной службы и граждан, проходящих военную службу по контракту.

Помимо повышения окладов, для силовиков, в том числе вышедших на пенсию, предусмотрен ряд льгот: дополнительные денежные выплаты, социальные услуги, передача материальных ценностей, помощь в получении жилья, налоговые и транспортные льготы, помощь при переезде на новое место жительства, скидки на услуги ЖКХ, ведомственная медицинская помощь и т. д.

Ранее ФАН сообщал, что российские военные пенсионеры, отработавшие после увольнения из армии или силовых структур достаточный стаж на гражданке, смогут получать двойную пенсию. Речь идет о бывших военных пенсионерах, достигших 65 лет. Такие граждане, помимо военной пенсии за выслугу лет, будут получать «гражданские» пенсионные выплаты. Право на двойную пенсию привязано к стажу: после увольнения из силовых структур отставник должен проработать на гражданке не менее 11 лет. Если условие соблюдено, такой пенсионер может подать заявление в ПФР на получение второй пенсии.