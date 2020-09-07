Охлобыстина обвинили в давлении на суд по делу Ефремова

Москва, 7 сентября. Призыв актера Ивана Охлобыстина помиловать коллегу Михаила Ефремова можно расценить как давление на суд, поскольку еще нет окончательного решения по делу и приговора. Об этом заявил член комиссии по помилованию Санкт-Петербурга Алексей Козырев.

Охлобыстин ранее опубликовал в социальной сети «ВКонтакте» пост с просьбой помиловать Ефремова, поскольку актер, по его мнению, не переживет тюремное заключение.

Как отметил Козырев, помиловать осужденного действительно могут, но только по решению президента и после определенной процедуры. Однако до приговора суда и вступления его в законную силу никакого разговора об освобождении Ефремова от ответственности быть не может, подчеркнул эксперт.

Козырев оговорился, что помилование происходит крайне редко и в основном касается фигур, имеющих значение для политики и международных отношений. По его словам, речь может идти не только об освобождении от ответственности, но и об уменьшении срока, улучшении условий содержания.

«Он (президент. — Прим. ФАН) может смягчить наказание или освободить от судимости. А так, чтобы взять и помиловать, — если такое случится с Ефремовым, то он будет чуть ли не первым», — передает слова Козырева телеканал «360».

Член комиссии по помилованию добавил, что прошение пишется на имя президента от осужденного, в редких случаях это может сделать другой человек. Поэтому Козырев и обвинил Охлобыстина в давлении на суд.

«Со своей артистической колокольни он, наверное, поступает правильно. Однако в социальной сети такое прошение работать не будет», — заключил он.

Напомним, что Ефремов, будучи пьяным, устроил ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб курьер Сергей Захаров. Во время заседания в Пресненском суде на прошлой неделе актер признал свою вину в аварии.

Приговор артисту огласят 8 сентября. Прокурор потребовал для него 11 лет колонии общего режима. Как передает НСН, сам Ефремов считает, что его посадят в тюрьму на восемь лет. А его адвокат Эльман Пашаев предполагает, что приговор окажется мягче — пять-шесть лет колонии.

Телеведущий и журналист Дмитрий Киселев в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей призвал не «заниматься гаданием», а дождаться решения суда. Он считает, что приговор Ефремову должен быть правосудным.