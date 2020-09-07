Фанаты Тереховой предрекли скорую кончину актрисы

Москва, 7 сентября. Российская актриса театра и кино Маргарита Терехова более десяти лет страдает от болезни Альцгеймера. При этом в последнее время ее состояние значительно ухудшилось.

Родственники Тереховой дали небольшое интервью, однако отказались показать артистку журналистам. Сын актрисы заявил, что мама хотела бы, чтобы поклонники запомнили ее молодой, красивой и яркой.

По словам невестки Тереховой Татьяны Найник, актриса практически ничего не видит и не может самостоятельно двигаться. Она также добавила, что семья тратит более 150 тысяч рублей в месяц, чтобы оплатить услуги сиделок и лекарства.

«На оплату помощниц и лекарства ежемесячно требуется 150 тысяч рублей. Сиделки за ней ухаживают. Прическу каждый день делают», — рассказала Найник в интервью изданию Popcake.

Слова Татьяны Найник расстроили поклонников Тереховой, которые предрекли скорую кончину актрисы. По словам фанатов, нынешнее состояние актрисы свидетельствует о том, что жить ей осталось недолго.

«Как скоротечно все в этом мире, такая талантливая, харизматичная, невероятная и болезнь Альцгеймера. Надо ценить каждый миг, пока ты здоров и счастлив», — пишет один и пользователей на фан-странице Тереховой в Instagram.

Ранее стало известно, что актриса Серафима Холина борется с болезнью Альцгеймера. В настоящее время артистке 97 лет, она уже потеряла зрение. Последний раз актриса общалась с журналистами в 2013 году. Сейчас Холина не выходит из квартиры, дочь ежедневно ухаживает за ней.