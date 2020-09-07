Юрий Шалыганов: В сентябре надо сажать косточки плодов, лук и чеснок

Что надо обязательно сделать дачникам и садоводам в сентябре? Нужно наслаждаться жизнью и собирать остатки урожая, пока еще не наступила настоящая осень. А если серьезно, то чуть попозже, к концу текущего месяца, когда обещают похолодание, можно начать уже потихоньку «убирать» летние воды — потому что начнутся дожди. Многие же на летнее время разворачивают систему полива, а перед зимой убирают.

Еще имеет смысл подкрасить деревья — от вредителей, и чтобы зиму легче перенесли, а также посадить чеснок и лук, чтобы собрать урожай в следующем году.

В принципе, если кто-то занимается этим, то сейчас можно сажать косточки от плодов с деревьев — те же яблони. Косточки лучше всего сажать именно осенью. Они точно перезимуют — в отличие от побегов, у них очень высокий иммунитет к заболеваниям и так далее. Потому что саженцы иногда оказываются привыкшими к теплым климатическим зонам. Когда их привозят сюда, то очень много саженцев гибнет. Поэтому нужно к этому вопросу внимательно подойти — если очень уж хочется посадить дерево, то оно должно быть районировано под нашу климатическую зону.

Отдельная тема — надо ли что-то делать с плодовыми деревьями, которые в нынешнем году, как говорится, «отдыхали»? Одна и та же картина повторяется каждый раз. Так, в прошлом году было настоящее яблочное изобилие. Дали плоды даже те яблони, которые никогда ранее не плодоносили. Видимо, тут сказались благоприятные климатический и другие показатели на момент цветения.

В этом году, например, в московском регионе почти не было вишни. Дожди шли в момент цветения, и опыление не состоялось, и очень мало ягод. Как и слив. Яблоки-то еще местами есть. У яблонь все зависит от момента цветения. Они есть ранние, средние или поздние, поэтому и цветут в разное время. И еще могли быть какие-то климатические аномалии. Помните, какие дожди шли?..

С такими деревьями, в принципе, ничего особо делать не надо. Природа сама регулирует такие вещи. Дерево же должно «отдохнуть».

И в следующем году ждите большой урожай.