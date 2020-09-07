Милонов не поверил в желание россиян ввести секспросвет в школах

Депутат Госдумы Виталий Милонов не верит, что большинство россиян в ходе опроса поддержали идею введения в школах уроков по сексуальному воспитанию. В разговоре с журналистом Федерального агентства новостей он предположил, что опрос был организован «откровенной либеральной тусовочкой», которая хочет показать, что в нашей стране все не так плохо с внедрением новой этики.

По данным сервиса «Доктор рядом», введение сексуального просвещения в школах одобрили 74,7% граждан. 7,3% респондентов выступили против подобной дисциплины в учебных заведениях. При этом 11,6% опрошенных заявили, что, скорее, против инициативы, а 6,4% затруднились с ответом, пишет РБК.

Кроме того, 47,3% выразили мнение, что рассказывать о сексуальной жизни необходимо детям в возрасте 11-14 лет — это 5-9 классы. Каждый четвертый поддержал такие уроки в старших классах. Против обсуждения таких тем в образовательных учреждениях выступили 1,9% респондентов.

Ярый противник идеи сексуального просвещения в школах Виталий Милонов считает, что эти результаты сомнительны. Депутат уверен, что доверять им ни в коем случае нельзя.

«Я не думаю так плохо о россиянах, как представители этой коммерческой фирмы. Это попытка манипулятивного воздействия на людей через якобы проведенное исследование. Оно проводилось организацией, которая не относится к тем, чьи социологические опросы в той или иной степени заслуживают доверия. Это даже не «Левада-центр». Поэтому говорить о серьезности подобного рода исследований не приходится. Явно это какой-то заказной междусобойчик. Видимо, ребята хотят подзаработать, втюхав свои программы в Министерство образования РФ. Я не считаю, что эти результаты можно брать в расчет. Нужно смотреть на официальные данные», — поделился мнением Милонов.

Парламентарий также предположил, что опрос был организован «откровенной либеральной тусовочкой», которая хочет показать, что в России все не так плохо с внедрением новой этики.

«Подать информацию в опросе можно по-разному, например, спросив: «Хотите ли вы, чтобы ваши дети знали, как не попасть в жуткую ситуацию, связанную с насилием?» Большинство ответит — «да». Но если за этим скрывается обычный пропагандист, который будет просить детей определить свою сексуальную ориентацию в 11 лет, то 99% скажет «нет», — отметил собеседник ФАН.

Милонов обратил внимание, что в настоящее время школа самоустранилась от воспитательного процесса и дает только образование.

«Мало того, официальная позиция Минобразования заключалась в том, что школа не занимается воспитанием, поскольку это делают родители. Однако в вопросах развращения для школы должны быть сделаны какие-то исключения. У нас по закону за воспитание ребенка отвечают родители. Попытка вводить сексуальное просвещение среди детей является нарушением как Уголовного, так и Семейного кодекса РФ», — добавил он.

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