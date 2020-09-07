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Дочь Тимати удивила поклонников «растяжкой Ван Дамма»

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Дочь Тимати удивила поклонников «растяжкой Ван Дамма»

Москва, 7 сентября. Дочь популярного рэп-исполнителя Тимати Алиса Юнусова удивила поклонников физическими способностями. На своей странице в Instagram мать Тимати Симона Юнусова показала, как ее внучка садится на шпагат и стоит на голове.

Шестилетняя Алиса с самого детства приучена к физическим нагрузкам. Девочка занимается балетом и тренируется не только в танцевальном зале, но и дома. Фотография сидящей на шпагате дочери Тимати восхитила подписчиков Симоны Юнусовой.

«Алиса — умничка!» — написала anissa_kudimana.

«Какая гибкая!!!» — восхитилась alina_lehman.

«Какая она усердная!» — отметила belyakovanastasiya.

«Всесторонне развитый ребенок», — прокомментировала israel.family.

«Ван Дамм отдыхает», — сравнила девочку со звездой боевиков nasty_foxik.

«Поперечный шпагат просто великолепен!» — написал plush_ar.

Дочь Тимати удивила поклонников «растяжкой Ван Дамма»

Однако на этот раз не обошлось без критики. Некоторым подписчикам Симоны Юнусовой не понравилась рожица, которую Алиса скорчила на фотографии со шпагатом.

«Нужно сказать ей, что это некрасиво», — возмутилась esli77777.

«А рожи корчить обязательно? Вы и ваша семья известные лица, воспитание-то должно быть. Наверное, надо девочке как-то объяснить, что и к читателям надо иметь уважение?» — написала yanno4ka123.

Дочь Тимати удивила поклонников «растяжкой Ван Дамма»

Ранее подписчиков удивила мать Алисы Юнусовой — модель Алена Шишкова. Поклонники бывшей возлюбленной рэпера не ожидали, что она обладает пышным бюстом.

Источник: Instagram
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