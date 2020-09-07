Дочь Тимати удивила поклонников «растяжкой Ван Дамма»

Москва, 7 сентября. Дочь популярного рэп-исполнителя Тимати Алиса Юнусова удивила поклонников физическими способностями. На своей странице в Instagram мать Тимати Симона Юнусова показала, как ее внучка садится на шпагат и стоит на голове.

Шестилетняя Алиса с самого детства приучена к физическим нагрузкам. Девочка занимается балетом и тренируется не только в танцевальном зале, но и дома. Фотография сидящей на шпагате дочери Тимати восхитила подписчиков Симоны Юнусовой.

«Алиса — умничка!» — написала anissa_kudimana.

«Какая гибкая!!!» — восхитилась alina_lehman.

«Какая она усердная!» — отметила belyakovanastasiya.

«Всесторонне развитый ребенок», — прокомментировала israel.family.

«Ван Дамм отдыхает», — сравнила девочку со звездой боевиков nasty_foxik.

«Поперечный шпагат просто великолепен!» — написал plush_ar.

Однако на этот раз не обошлось без критики. Некоторым подписчикам Симоны Юнусовой не понравилась рожица, которую Алиса скорчила на фотографии со шпагатом.

«Нужно сказать ей, что это некрасиво», — возмутилась esli77777.

«А рожи корчить обязательно? Вы и ваша семья известные лица, воспитание-то должно быть. Наверное, надо девочке как-то объяснить, что и к читателям надо иметь уважение?» — написала yanno4ka123.

Ранее подписчиков удивила мать Алисы Юнусовой — модель Алена Шишкова. Поклонники бывшей возлюбленной рэпера не ожидали, что она обладает пышным бюстом.