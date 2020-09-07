Вертолет эвакуировал 11 потерявшихся туристов в Сочи

Сочи, 7 сентября. История с потерявшимися в Сочи туристами закончилась благополучно. Группа в составе 11 человек, восемь из которых — дети, была эвакуирована с помощью вертолета МЧС Ми-8 .

Напомним, что рано утром 7 сентября сотрудники МЧС получили информацию о том, что туристическая группа не выходит на связь с родственниками.

В составе группы были воспитанники тверской школы олимпийского резерва из Твери. Ребята в возрасте 9-16 лет пошли в поход с тремя взрослыми под началом 36-летнего тренера Сергея Удалова.

По имеющимся данным, никто не пострадал. Физическое и психологическое состояние эвакуированных туристов оценивается как нормальное.

Добавим, что в горы туристическая группа отправилась без получения необходимого разрешения, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».