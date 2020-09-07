Дана Борисова: «Шугалей-2» смотрится непросто, там много душераздирающих сцен

Москва, 7 сентября. Телеведущая Дана Борисова посмотрела премьеру фильма «Шугалей-2» и поделилась своими впечатлениями от ленты.

Напомним, что фильм рассказывает о реальных событиях, участниками которых стали российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан. Граждане РФ приехали в Ливию в мае 2019 года для проведения исследований. Их визит был заранее согласован. В нарушение всех норм на них напали представители террористической группировка RADA, связанной с так называемым Правительством национального согласия (ПНС) Ливии. Социологов незаконно поместили в тюрьму «Митига» без внятных обвинений.

Борисова подчеркнула, что ранее слышала пронзительную историю о захваченных россиянах.

«Конечно, я мечтала посмотреть. Фильм отличный, но смотрится непросто. Там много душераздирающих сцен», — поделилась мнением теледива.

Борисова добавила, что историю о захваченных согражданах надо не только знать. За героев надо бороться и проявлять свою гражданскую позицию.

Напомним, что ранее вторую часть фильма прокомментировал актер Михаил Хмуров. Он выразил уверенность, что картина не только покажет реальную ситуацию с беззаконием в Ливии, но и поможет в процессе освобождения сограждан.