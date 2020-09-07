Бузову призвали перестать «изображать сексуальность» и родить ребенка

Москва, 7 сентября. Певица и звезда проекта «Дом-2» Ольга Бузова опубликовала в Сети короткий ролик с очередных съемок. Подписчики неоднозначно отреагировали на поведение звезды в кадре.

Как отметили фанаты, исполнительница вот уже второй пост подписывает коротким словом «проблема». Поклонники считают, что это название нового трека певицы, а сама она работает над клипом.

В опубликованном видео Бузова предстала перед камерой с пышной прической, в красных лакированных сапогах и светлом корсете, имитирующем наличие татуировок на теле. Дополнила образ объемная куртка с нашивками. Певица, смотря в камеру, трижды бьет рукой по стоящему сзади объекту.

Интернет-пользователи, посмотревшие ролик, поделились на два лагеря: одни пришли в восторг от яркого и дерзкого образа певицы, а другие раскритиковали ее за отсутствие таланта и артистизма. Подписчицы даже призвали Бузову перестать «изображать сексуальность».

«Вот всегда думала, что не так в ней. Ну симпатичная, а что не так? Сейчас поняла. Попытки изобразить сексуальность терпят крах», — высказалась irinka212212.

«Сексуальность — это не про нее. Все у нее получается пошло и вульгарно», — согласилась ninav653

Отметим, что под предыдущим постом, который Бузова также сопроводила словом «проблема», подписчики пожелали ей скорее забеременеть и родить блогеру Давиду Манукяну ребенка.

Бузова в настоящее время участвует в популярном проекте «Ледниковый период». Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев рассказал, что певица разочаровала его при первой встрече, но затем покорила старанием.