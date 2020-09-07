Экономист Масленников назвал факторы ослабления рубля

Подъем курсов доллара и евро к рублю не стал неожиданностью для экспертов рынка, и к следующей неделе российская национальная валюта может стабилизироваться. Об этом заявил экономист Никита Масленников в комментарии Федеральному агентству новостей.

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 7 сентября, в моменте достиг показателя 90,1 рубля — отметку в 90 рублей валюта превысила впервые с 2016 года. Курс доллара к рублю в понедельник вырос до 76,1 рубля.

Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников прокомментировал валютные колебания. По мнению эксперта, к ослаблению нацвалюты привели несколько факторов.

«Неожиданностью это не стало. Прогнозный интервал для экспертов по доллару — 75–77 рублей пока, на ближайшую декаду, а по евро — до 91 рубля вполне ожидаемо. В чем причина? Здесь сочетание многих факторов. Во-первых, мы видим довольно очевидное снижение цен на нефть до 42 долларов — это достаточно ощутимые вещи. Плюс намерение Саудовской Аравии понизить отпускные цены. Это и сообщает такую понижательную траекторию, а для курса рубля это достаточно серьезный фактор. Поэтому все вышеперечисленное отражается на ослаблении рубля к предыдущему моменту. Второе обстоятельство, более нейтральное, — это нарастающая сдержанность внешних инвесторов. (…) Суть в том, что они неплохо зашли на предыдущих аукционах и сейчас корректируют свои позиции», — сказал Никита Масленников в комментарии ФАН.

На подобную сдержанность инвесторов влияют и геополитические факторы, добавил эксперт. Речь идет о событиях, происходящих в непосредственной близости от границ России. Масленников указал на происходящее в Минске, а также на сообщения из Киева: ранее стало известно, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба запросил срочный разговор с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в связи с гибелью одного военнослужащего ВСУ в Донбассе и ранением другого.

«Очередные серьезные «терки» в Донбассе и попытки украинцев найти какой-то быстрый канал переговоров с Россией тоже отражаются на настроениях инвесторов. В этих условиях рубль будет ослабляться — сильнее всего, естественно, к евро. Потому что это ближайший сосед, и уже не раз руководители ЕС высказывались о санкциях и реакциях на события в Белоруссии. Плюс добавляется неопределенность, связанная с «делом Навального», — она не уходит с повестки дня. Инвестор — всегда животное пугливое. Если он видит для себя какие-то основания подозревать ухудшение ситуации — пусть даже абсолютно неоправданные, — он будет это делать. Если есть возможность сыграть на понижении рубля, любой игрок будет это делать. Сейчас так, к сожалению, сложилось, что основные факторы ослабления выстроились в такую линию», — объяснил Никита Масленников.

При этом серьезного ослабления рубля экономист не прогнозирует. По мнению Масленникова, колебания валюты могут выровняться уже к следующей неделе.