У формы ушей, как и большинства частей человеческого тела, существуют собственные стандарты красоты. Эти стандарты не одинаковы: они меняются со временем и в разных странах отношение к форме ушных раковин разное.

Например, в Японии обладатели оттопыренных ушей ни в коем случае прятать их не будут — это признак красоты и чувственности. В Корее торчащие уши также считаются признаком благополучия и богатства. Что уж говорить о некоторых народах Африки, где уши выдерживают огромную нагрузку в виде украшений, оттягивая и увеличивая размер мочки раз в пять.

Между тем, в наших широтах лопоухий человек вызывает, скорее, улыбку. Не случайно люди здесь часто обращаются к пластической хирургии. Современные эстетические хирурги возвели стандарты красивых ушей в математические точные расчеты, описав, например, каков угол должен быть между ушной раковиной и черепом, как должна располагаться мочка уха. Об этих и других подробностях, а также о том, как возникла пластика ушей и как она проводится, расскажет пластический хирург Института пластической хирургии на Цветном бульваре Юрий Мирзабекян.

Как давно люди научились делать пластику ушей? Какие существуют виды отопластики, методы проведения операции?

Отопластика ушей появилась очень давно, чуть ли не пятом столетии до нашей эры в Древней Индии. Древние китайцы также корректировали уши, применяя при обезболивании свое знаменитое иглоукалывание. С тех пор некоторые элементы этой операции используются и по сей день. Пионером отопластики в Европе считается немецкий ученый Иоганн Фридрих Диффенбах — именитый пластический хирург, который внес огромную лепту в реконструктивную хирургию, в отопластику в частности.

Дословно отопластика переводится как «формирование уха»: это хирургическая операция по изменению формы наружного уха. Проводится такая операция в случае нарушения анатомического строения ушной раковины. Нарушение может быть врожденным — например, отсутствие наружной ушной раковины, лопоухость, посттравматические нарушения. Часто нарушения строения ушной раковины являются симптомами какого-либо наследственного заболевания: анотия — отсутствие ушной раковины, микротия — маленькое ухо, недоразвитость каких-то элементов и так далее.

«К нам, пластическим хирургам, все чаще обращаются пациенты с лопоухостью, то есть с оттопыренностью ушной раковины. Мы делаем операцию по устранению этой проблемы, которая затрагивает как хрящевые, так и мягкие ткани. Специалисты рекомендуют делать такую операцию еще в детском, дошкольном, возрасте: отопластика ребенку производится с тем, чтобы он не испытывал психологических переживаний по поводу, например, насмешек от своих сверстников», — рассказывает Юрий Мирзабекян.

Виды отопластики

эстетическая (когда меняется форма ушей либо им придается более эстетически правильный вид);

реконструктивная (восстановление полностью и частично отсутствующей ушной раковины как после врожденной патологии, так и после травмы);

декоративная отопластика (вид бодимодификации, новомодный тренд, при котором создаются «эльфийские» уши с заостренными концами).

По поводу декоративной отопластики большинство пластических хирургов высказываются весьма прохладно: с точки зрения эстетики, такая операция не оправдана. Тем не менее поклонники у этой операции есть, и ряд клиник их проводит. Желающих иметь остроконечные уши медики сразу предупреждают: подумайте об этом в спокойном расположении духа, ведь вы получите эльфийские уши навсегда. Это полноценное хирургическое вмешательство — с наркозом, послеоперационным периодом, и вам придется ухаживать за швами и на время отказаться от привычного образа жизни. К тому же, если вдруг вам захочется вернуть ушкам прежнюю форму — это будет невозможно.

Реконструктивная хирургия наружного уха исправляет такие дефекты, как уже упомянутая анотия — полное или частичное отсутствие уха вследствие травмы или пренатальных причин, различные рудименты уха. В этом виде хирургии часто для проведения операции используются «донорские» участки других частей тела — например, реберный хрящ либо хрящ с другого уха. В нашей стране реконструктивные операции получили широкое развитие и распространение. Основная причина в том, что в нашей стране проходили мощные военные действия, и люди, вернувшиеся с фронта, зачастую имели боевые травмы, которые также затрагивали уши.

Методик, с помощью которых можно корректировать этот недостаток, существует более 170, и каждый врач выбирает для себя какую-то определенную либо практикует использование комплекса элементов из разных методик. Бывает, например, что степень выраженности лопоухости отличается справа и слева, поэтому могут отличаться и элементы операции, используемые для коррекции одного и другого уха.

Традиционный метод проведения операции предполагает использование скальпеля. Существует также лазерная отопластика, при которой разрезы производятся специальным лазером. Этот процесс происходит значительно быстрее, а кроме того, снижается вероятность возникновения осложнений.

На заметку: к пластическим хирургам чаще всего обращаются люди, желающие исправить лопоухость — одностороннюю или двухстороннюю. Причина лопоухости — недоразвитость противозавитка уха, а также увеличенный угол между ухом и головой.

У многих пациентов существует свое видение идеальной формы ушей. Юрий Мирзабекян приводит пример, когда человек обращался к врачам дважды:

«Ранее у этого пациента была двусторонняя лопоухость, его оперировали и результат по устранению именно лопоухости его вполне устраивал. Однако ему не нравился размер ушных раковин: у него была так называемая макротия, крупные уши. Не могу сказать, что размер его ушей сильно выходил за рамки эстетических норм или антропометрических данных. Но мы пошли навстречу пациенту — уменьшили ему ушки, и он остался доволен».

На заметку: форма и размеры ушных раковин при лопоухости находятся в пределах нормы, только располагаются раковины не совсем параллельно височной области, а больше под прямым углом. Идеальным считается угол между ушной раковиной и головой в 30 градусов.

Можно ли исправить форму уха без хирургического вмешательства?

Формирование уха происходит у плода уже в первом триместре беременности, затем примерно на шестом месяце развиваются внутренние складки и рельеф ушной раковины. Когда ребенок рождается, лопоухость четко видна, и уже в этот период можно с помощью пеленания и шапочек, без хирургического вмешательства, исправить этот дефект. Если удается зафиксировать ушки, которые требуют изменения, то они примут правильную форму, ведь хрящ достаточно податлив. Подобное исправление возможно до полугодовалого возраста. После этого без операции уже не обойтись.

Существуют ли какие-то стандарты красоты для идеальных ушей?

Если говорить об эстетических стандартах прилегания ушных раковин к голове, то традиционно считается, что расстояние между черепом и краем уха должно составлять около двух сантиметров, а угол между ухом и височной частью должен быть около 30 градусов. При этом ухо должно идти параллельно щеке. Разумеется, это очень приблизительные антропометрические данные, и на практике идеальными ушами не может похвастаться, пожалуй, никто. Ведь человек ассиметричен, и вы увидите заметные отличия даже при сравнивании левой и правой сторон тела, это же относится и к ушам. Что же касается их формы, то очертания уха настолько уникальны и индивидуальны, что их можно сравнить с подушечками пальцев.

Как подготовиться к отопластике и есть ли у нее противопоказания?

У отопластики, безусловно, существуют противопоказания.

«Как правило, это общехирургические противопоказания либо аллергия на тот или иной препарат. Могут быть проблемы со стороны онкологии, проблемы со свертываемостью крови. Но это корригируется, препараты подбираются, сложности с этим быть не должно», — говорит Юрий Мирзабекян.

Перед операцией потребуется сдать определенные анализы: они будут зависеть от того, под каким наркозом будет проводиться отопластика — общим или местным. Результаты анализов в обязательном порядке смотрит терапевт, и только после этого назначается дата операции.

Как проводится отопластика? Насколько заметны рубцы после проведенной операции?

Операция по отопластике делается по задней поверхности ушной раковины в 99% случаев. Рубец прячется в складку, и его никогда не видно, если, конечно, сильно не оттопыривать ухо.

«Сама операция проводится под местной анестезией, а если пациентом является ребенок, то может быть проведена общая анестезия. Как правило, болевые ощущения минимальны, методики проведения операции отработаны, процесс исправления ушей проводится быстро. Если это была местная анестезия, мы даем пациенту возможность смотреть на себя в зеркало, чтобы сразу же видеть результат», — рассказал эксперт.

В случаях местного обезболивания, когда пациент видит процесс в зеркало, он может попросить «подприжать» ушко или что-то «добавить». Часто лопоухость корректируется вместе с изменением внешнего вида мочки, потому что они также могут быть немного оттопырены.

Длительность операции составляет от получаса до часа, и переносится она довольно легко. Единственное важное условие: перед хирургическим вмешательством важно учитывать индивидуальные противопоказания. Если они существуют, то об этом следует обязательно предупредить хирурга.

Послеоперационный режим после отопластики

Важное условие быстрого восстановления после отопластики — повязка, которая накладывается на уши сразу же после операции и носится примерно две недели, даже после снятия швов.

«Несмотря на то, что обычно швы снимаются на седьмые или десятые сутки, лично я обычно проверяю пациента уже на третьи сутки: просто чтобы посмотреть, все ли с ним хорошо», — говорит Юрий Мирзабекян.

В первые сутки на месте операции можно наблюдать отек и гематомы. Повязки не должны быть тугими, потому что может быть затруднено кровообращение. Плюс ко всему — сжатие приносит болевые ощущения. Пациенту назначается антибиотикотерапия, противовоспалительная терапия.

«После снятия швов, примерно через две недели, мы просим надевать пациента что-то типа тенниски или эластичной повязки только на ночь. Чтобы во сне случайно не заломить скорректированное ушко при повороте головы. И, естественно, нужно после операции беречь себя, как хрустальную вазу. Не заниматься спортом, дабы избежать повреждений», — продолжил наш эксперт.

Могут ли быть осложнения после операции?

К распространенным неприятным последствиям проведенной отопластики врачи относят полихондрит — это воспаление, затрагивающее хрящевые и соединительные ткани. Предположительно, природа этого воспаления — аутоимунная. Возможно нагноение раны, плохое заживление.

Хирурги должны тщательно следить, чтобы в месте проведения операции не было гематом, потому что это ухудшает заживление. Многое зависит и от того, насколько сам пациент ухаживает за швами в послеоперационный период. В целом же, при данном вмешательстве возможны общехирургические осложнения.

Что же касается эстетической стороны вопроса, то на практике коррекция ушных раковин — не самый простой процесс, требующий особого чувства симметрии и правильного подхода, которым владеют, как правило, лишь опытные пластические хирурги.

Могут ли уши после отопластики вновь оттопыриться?

«Я всегда люблю говорить, что хирургия чуть точнее, чем религия. На 100% прогнозировать, что все будет так, как мы хотим, невозможно. Часто бывает, что в процесс вмешивается природа и какое-то ушко может со временем чуть больше оттопыриться, чем второе. Поэтому случается, что мы делаем легкую коррекцию», — резюмирует Юрий Мирзабекян.

Опытный врач прибегает к легкой гиперкоррекции, с прицелом на то, что ушко немного «отойдет» в период восстановления, уже в процессе проведения отопластики. Слишком пережимать в данном случае не стоит, потому как некоторые пациенты, например, носят очки. Да и сильно прижатое ухо выглядит не слишком эстетично.

Чтобы увидеть окончательный результат операции, нужно подождать, пока отек полностью сойдет. Поэтому полноценное фото из серии «Отопластика: до и после» можно сделать лишь через несколько месяцев. Иногда пациенту может показаться, что ушко встало неправильно, но на самом деле причиной тому может стать неравномерное схождение отека. Хирурги в таких случаях рекомендуют не паниковать, поскольку даже если коррекция необходима, то она окажется минимальной.