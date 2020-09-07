Пригожин показал архивное фото с Айзеншписом

Москва, 7 сентября. Продюсер и супруг певицы Валерии Иосиф Пригожин опубликовал в соцсетях архивное фото. На снимке он вместе с коллегой Юрием Айзеншписом.

Пригожин пояснил, что этому снимку более двадцати лет. На Пригожине модный серый костюм и бордовый галстук. Продюсер поднялся, чтобы произнести тост, на заднем плане виден темнокожий официант.

«Из серии архивное фото. На мое 30-летие с моим старшим другом и наставником продюсером Юрием Айзеншписом», — написал супруг Валерии.

Поклонники отметили, что Пригожин очень изменился.

«Ничего себе причесочка какая», — удивился поклонник. «Вы такой крутой! Вас даже негр обслуживает», — заметил другой подписчик. «Правда где-то посередине. В своей книжке Юрий Айзеншпис упомянул вас немножко и, наверное, как старший друг — очень наставнически и поучительно», — добавил еще один поклонник.

Продюсер Юрий Айзеншпис ушел из жизни в 2005 году в возрасте 60 лет. Он был одним из самых успешных продюсеров в 90-х годах.

Айзеншпис «раскручивал» группы «Технология», «Моральный кодекс», Линду, Влада Сташевского, Катю Лель. Он сотрудничал с Димой Биланом, сейчас продюсированием артиста занимается Яна Рудковская.