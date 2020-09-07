Российский спасатель раскритиковал методику США по поиску погибших в лесах

Теннеси, 7 сентября. Ученые из Университета Теннеси предложили новый метод поиска трупов в лесах. Они считают, что найти погибшего можно по изменению цвета растений. Объясняется это большим выбросом азота разлагающимся телом, отчего цвет растительности в зоне, где находятся останки человека, меняется.

Заслуженный спасатель РФ Дмитрий Коринный раскритиковал данный метод, отметив, что изменения оттенков травы сложно увидеть в многообразии летнего леса. Кроме того, азот выделяют и трупы животных при разложении.

«Интересный подход. Допустим, что это так и есть. В течение какого времени растения начнут менять цвет? Насколько интенсивно? И какими приборами мы можем это зафиксировать? Ведь таким же способом мы можем увидеть и погибших животных. Даже если мы начнем каким-то образом находить малейшее изменение цвета, то в летнем лесу увидеть это почти невозможно. Лес слишком многоцветен. Эта методика выглядит несколько фантастичной», – заявил Коринный Nation News.

Он добавил, что более эффективного способа, чем старый-добрый поиск с помощью собак, пока не придумали.